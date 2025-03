O sinal de TV via parabólica tradicional está sendo desligado em todo o Brasil. Canais de grande audiência já interromperam ou estão prestes a encerrar suas transmissões. A Globo, por exemplo, confirmou que desativará completamente seu sinal no próximo dia 30 de março. Isso significa que, quem ainda não fez a substituição para a nova parabólica digital, poderá ficar sem acesso à programação aberta via satélite.

Famílias de menor renda que ainda utilizam a parabólica tradicional, aquela grande e cheia de furinhos, podem ter direito ao kit e instalação gratuitos da nova parabólica digital, que é bem menor e sem furos. A iniciativa faz parte do programa Siga Antenado, administrado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), entidade não governamental e sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel para viabilizar a implantação do 5G no Brasil. A entidade é formada pelas operadoras Claro, Tim e Vivo, que foram as vencedoras dos lotes nacionais do leilão do 5G com as licenças da faixa dos 3,5 GHz. Em Minas, 144 mil famílias ainda podem solicitar o serviço.

“O desligamento da parabólica tradicional já está acontecendo e, em breve, todas elas deixarão de funcionar. Quem ainda não trocou o equipamento precisa agir o quanto antes para não perder o sinal. A nova parabólica digital traz mais qualidade, mais canais e é a única forma de garantir a continuidade da programação via satélite”, destaca Leandro Guerra, presidente da EAF, responsável pela distribuição e instalação dos kits da Siga Antenado.

BENEFÍCIOS

Além de garantir a continuidade do sinal, a parabólica digital oferece diversos benefícios. A nova tecnologia transmite a imagem com qualidade superior, em alta definição (Full HD), e o som fica mais nítido, sem interferências. A recepção do sinal também se torna mais estável, reduzindo falhas na transmissão. Outro grande avanço é a ampliação da grade de programação, que pode alcançar mais de 140 canais disponíveis, entre regionais e nacionais.

“A troca para a parabólica digital melhora a experiência do telespectador, ampliando a oferta de canais e trazendo um som e imagem mais nítidos. Estamos garantindo que as famílias de menor renda possam fazer essa adaptação sem custo”, destaca o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Já o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, explica a importância da EAF e do Siga Antenado para o avanço da infraestrutura no Brasil. “A liberação da faixa de frequência da parabólica tradicional é essencial para a implantação do 5G no país sem interferências. Esse é um processo previsto no edital da Anatel e que está sendo executado de forma a minimizar impactos para a população”.

QUEM TEM DIREITO À TROCA GRATUITA?

Famílias de menor renda inscritas no CadÚnico, que ainda utilizam a parabólica tradicional, podem solicitar gratuitamente o novo equipamento. O prazo para pedir a instalação gratuita termina em 30 de junho, às 20h (horário de Brasília). O agendamento pode ser feito pelo site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404.

SOBRE A EAF/SIGA ANTENADO

A Entidade Administradora da Faixa (EAF) é uma instituição não governamental criada por determinação da Anatel após o leilão do 5G. Sem fins lucrativos, a entidade é a responsável pelo programa Siga Antenado, que tem o objetivo de apoiar a população de menor renda durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das parabólicas digitais. A mudança acontece porque a faixa de frequência usada pelas parabólicas convencionais está sendo liberada para a tecnologia 5G.

Vídeo do presidente da Siga Antenado, Leandro Guerra, com orientações sobre o processo de troca das antenas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DEme-5PodjaMMKcMbhFG1bi8CeZGBszs