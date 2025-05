A cidade de Ipatinga será palco, no próximo dia 5 de junho, às 19h, do maior evento de tecnologia e inovação do Vale do Aço. Promovido pela empresa Onex, referência regional em infraestrutura digital e soluções corporativas, o Road Show Onex reunirá empresários, executivos e profissionais da área para discutir tendências, parcerias e estratégias voltadas à transformação digital.

Com apoio de empresas parceiras como Infornet e North, além do respaldo do grupo ESB Corp., o encontro tem como objetivo fomentar o ecossistema de inovação local e destacar a importância da tecnologia como motor para o crescimento sustentável das organizações.

A programação inclui apresentações de soluções de alto impacto para o ambiente corporativo e um espaço voltado ao networking. Durante o evento, os participantes também poderão desfrutar de um coquetel especial e música ao vivo, criando um ambiente descontraído para a troca de experiências e conexões profissionais.

Segundo Tiago Faria, CEO da Onex, o Road Show surge com a proposta de consolidar a tecnologia como pilar estratégico nas empresas da região. “O Road Show nasce como um marco para quem entende que a tecnologia é mais que suporte — é base para crescimento sólido, seguro e escalável”, afirmou.

O evento contará com a presença de representantes de algumas das principais empresas do setor, além do apoio de instituições que atuam diretamente na aceleração da transformação digital no Vale do Aço. A expectativa dos organizadores é reunir um público qualificado, interessado em soluções inovadoras e oportunidades de expansão empresarial.

A Onex, promotora do evento, reforça sua atuação como facilitadora de processos digitais e parceira no desenvolvimento de negócios. “Estamos prontos — estrutura, proteção e visão para levar seu negócio ao próximo nível. Esse é o nosso convite: venha crescer com a gente”, concluiu Faria.

O Road Show Onex será realizado em local reservado, com entrada exclusiva para convidados. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas diretamente com a organização através do telefone 31 4040-4848.