A CN Multimídia e Marketing, produtora do portal e do canal Carta de Notícias, renovou parceria com a OneX Data Center, a maior provedora de hospedagem, telefonia VoIP e de serviços de e-mails corporativo do interior de Minas Gerais. O novo contrato foi firmado pelo CEO da Onex, Tiago Faria, e pelo gerente geral da CN, William Argolo Saliba, com a presença do jornalista William Saliba, na sede do data center, no Bairro Horto, em Ipatinga.

Com os serviços da Onex, o Carta de Notícias oferece maior estabilidade e velocidade de visualização aos seus leitores, independente do volume simultâneo de acessos. Além disso, as comunicações da CN através de e-mail ganham segurança redobrada, seja através da web ou de qualquer dispositivo móvel.

Para o CEO da Onex, Tiago Faria, a parceria reafirma a relação antiga da sua empresa com o Carta de Notícias, em um momento importante da sua empresa. “Hoje a Onex conta com dois modernos datas centers, em Belo Horizonte e Ipatinga, que nos permitem atender com excelente padrão de qualidade e segurança a demanda de grandes, médias e pequenas empresas de todo o Brasil. Temos o maior desempenho com servidores dedicados”, destacou.

O gerente executivo da CN Multimídia, William Argolo Saliba ressaltou que o crescimento exponencial da audiência do Carta de Notícias tem sido atendido com tecnologia de ponta, segurança e estabilidade. “Estamos felizes em renovar com a Onex, o segundo maior data center de Minas Gerais”, pontuou.

A ONEX

A OneX oferece vantagens significativas de hospedagem, como menor latência para destinos importantes, resultando em um desempenho superior para os sites que escolhem o seu data center como casa para o seu site. “Escolher a hospedagem ideal é também importante para aparecer no topo das pesquisas, afinal, quando se trata de ranqueamento e performance, cada detalhe faz toda a diferença” – lembra Tiago.

Inaugurada em 7 de dezembro de 2021, a empresa que oferece colocation, hospedagem e máquinas virtuais (VMs), em Ipatinga, é o primeiro data center localizado na Região Metropolitana do Vale do Aço. O volume total de armazenamento inicial foi de 1024 terabyte, ou seja, 1 petabyte. Atualmente, com a expansão do volume, a Onex dispõe de 13 petabyte em seu data center. Segundo o CEO e fundador da OneX Data Center, Tiago Bicalho, a escolha da localização é estratégica, tendo fácil acesso a redes de energia independentes, redes de dados e links, além da proximidade com grandes cidades e indústrias.

Além disso, devido à chegada de grandes contas, foi ampliada em mais de 10 vezes a capacidade de oferta de Link de Internet fazendo com que a OneX se torne a cada dia um importante Hub de conectividade da região. Agregando o aumento da eficiência do sistema, contendo toda a infraestrutura, customização e elasticidade, a empresa promove uma série de benefícios para organizações parceiras.