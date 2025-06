A Usiminas desenvolveu internamente um sistema inteligente capaz de prever, com até 30 minutos de antecedência, os níveis de emissão de particulados nas chaminés das Sinterizações 1, 2 e 3, unidades que concentram parte significativa do volume de partículas emitidas na operação do Centro Industrial de Ipatinga. Esta é mais uma importante ação para avançarmos em nosso compromisso com o meio ambiente.

O sistema utiliza inteligência artificial para realizar cálculos com base nos parâmetros do processo industrial, apontando qual será a média horária de emissões. Caso a predição ultrapasse o limite ambiental permitido, um alerta é enviado imediatamente ao operador da área, que pode ajustar variáveis como umidade, velocidade da máquina e válvulas, atuando preventivamente para evitar o excesso.

Após avaliação de soluções similares no mercado, a Usiminas optou por desenvolver o sistema 100% internamente. Essa estratégia permitiu criar uma solução mais customizada, com prazo de implantação menor – em apenas 5 meses – e a um custo bem mais competitivo que soluções de mercado.

Para o coordenador de produção da Usiminas, Diego Lomar de Freitas, a ferramenta tem sido uma grande aliada na rotina operacional. “Com essas previsões, é possível atuar proativamente, ajustando os parâmetros do processo antes da ocorrência de desvios. Isso tem contribuído para melhorar o acompanhamento operacional, facilitando a identificação e correção de anomalias. A expectativa é que o sistema evolua futuramente para uma ferramenta prescritiva, que além de prever, também recomende as melhores ações a serem tomadas no processo”, avalia.

Entre os principais benefícios da ferramenta estão o suporte à tomada de decisão, a redução efetiva das emissões, além do potencial de escalar a solução para outras chaminés da Usiminas com necessidades semelhantes.