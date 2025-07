A partir desta terça-feira, 1º de julho, o WhatsApp deixará de funcionar em 16 modelos de smartphones lançados há mais de uma década. O motivo é a descontinuação do suporte a versões antigas dos sistemas operacionais Android e iOS. De acordo com a Meta, empresa responsável pelo aplicativo, os dispositivos afetados não atendem mais aos requisitos técnicos para receber atualizações de segurança e desempenho.

O bloqueio atinge aparelhos com Android anterior à versão 5.0 e iPhones com iOS 15.1 ou inferior. A medida, segundo a Meta, segue a política de manter o aplicativo compatível apenas com sistemas operacionais atualizados, com foco na segurança dos usuários.

MODELOS AFETADOS

Entre os aparelhos que perderão o acesso ao aplicativo estão modelos populares no passado, como o Galaxy S3, o Moto G de primeira geração e o iPhone 5. Confira a lista completa:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Motorola

Moto G (1ª geração)

Moto E (2014)

Razr HD

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (caso não tenha sido atualizado além do iOS 12)

Segundo a Meta, os usuários desses modelos deixarão de conseguir abrir o WhatsApp, fazer login ou instalar o aplicativo pelas lojas oficiais. Eles também não receberão novas atualizações, o que pode deixar o dispositivo vulnerável a falhas de segurança.

COMO MANTER O HISTÓRICO DE MENSAGENS

A empresa recomenda que os usuários afetados façam o backup das conversas antes de perderem o acesso. O procedimento pode ser realizado nas configurações do aplicativo:

No Android: Acesse Configurações > Conversas > Backup de conversas e conecte ao Google Drive.

No iPhone: Vá em Ajustes > Conversas > Backup de Conversas e selecione o iCloud.

Além disso, o WhatsApp está notificando os usuários desses aparelhos com alertas para que atualizem o sistema operacional — se possível — ou migrem para um modelo mais recente.

COMO VERIFICAR A VERSÃO DO SISTEMA

Para saber se o seu aparelho está entre os afetados, é possível checar a versão do sistema:

No Android: Configurações > Sobre o telefone > Versão do Android

No iPhone: Ajustes > Geral > Sobre > Versão do software

Embora a quantidade de usuários impactados seja pequena, trata-se, em grande parte, de pessoas que conseguiram manter seus aparelhos em funcionamento por muitos anos. Ainda assim, a Meta afirma que a suspensão do suporte é necessária para garantir a estabilidade e segurança do serviço.