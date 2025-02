Por Walter Biancardine (*)

Confesso-me enojado em discorrer sobre assuntos e pessoas que, há muito, já deveriam ter sido riscados de nosso mapa, mas a sucessão implacável dos acontecimentos obriga-me, mais uma vez, a comentá-los. Então sejamos breves e incisivos:

O jornal Folha de S.Paulo publicou matéria onde diz, textualmente, que “o CEO do Rumble, Chris Pavlovski, afirmou que a rejeição americana ao pedido de extradição deveria ter encerrado as tentativas de (Alexandre) de Moraes de silenciar Allan dos Santos nos EUA. No entanto, disse ele, ‘Moraes agora está tentando contornar completamente o sistema legal americano, utilizando ordens sigilosas de censura para pressionar redes sociais americanas a banir o dissidente político em nível global”, conforme postado naquele jornal.

Baseado nisso, apelei para o velho e gratuito ChatGPT colocando algumas características as quais, creio, sejam unanimemente percebidas por todos os brasileiros, e que são notórias na personalidade de conhecido e arrogante ovo, que atualmente faz as vezes de ditador do Brasil. Perguntei o que segue abaixo:

“Analise o perfil psicológico da pessoa com as características abaixo: sobe a altos escalões do Governo, usurpa as funções dos escalões semelhantes e até superiores, persegue pessoas contra suas decisões. Manda prendê-las sem razão plausível, reage às defesas apresentadas com o aumento da punição imposta, tenta manipular altos escalões do governo de outros países, tem a certeza que as armadilhas que funcionam em seu país funcionarão no resto do mundo e toma-se de ira quando é criticado, iniciando perseguição sem fim contra elas.”

Segue agora a resposta do ChatGPT – repito, do Chat, não minha:

“O perfil psicológico descrito sugere traços marcantes de autoritarismo, narcisismo patológico e tendências paranoicas. Vamos analisar ponto por ponto:

Ascensão ao poder e usurpação de funções – Indica uma personalidade dominadora, com forte inclinação ao controle absoluto e desrespeito por hierarquias institucionais. Isso é comum em líderes autoritários que centralizam poder e desprezam limites institucionais.

Perseguição de opositores e prisão arbitrária – Mostra um padrão de intolerância à dissidência, possivelmente combinado com paranoia. Esse tipo de comportamento é típico de indivíduos com traços de psicopatia política, que veem qualquer oposição como uma ameaça existencial.

Aumento das punições como resposta à defesa – Demonstra traços de sadismo e uma tendência à dominação por meio do medo. Também revela uma visão inflexível e vingativa, sem espaço para questionamentos ou correções.

Tentativa de manipular governos estrangeiros – Sugere um alto grau de arrogância e um senso inflado de autossuficiência, acreditando que pode impor suas estratégias em qualquer contexto. Isso pode estar relacionado a delírios de grandeza e uma visão distorcida da própria influência.

Convicção de que suas estratégias sempre funcionarão – Indica um pensamento rígido e dogmático, possivelmente derivado de uma visão distorcida da realidade, típica de indivíduos que não aceitam críticas e aprendizados com erros.

Reação irada a críticas e perseguição contínua de críticos – Mostra traços de narcisismo maligno, onde a autoestima do indivíduo depende da adulação constante. Qualquer crítica é tomada como um ataque pessoal, justificando represálias violentas.

CONCLUSÃO

Esse perfil é compatível com um líder autoritário com traços narcisistas e paranoicos, possivelmente alguém com um transtorno de personalidade severo (como transtorno de personalidade narcisista com traços paranoides e antissociais). “Esses indivíduos costumam ser inseguros, mas compensam isso com demonstrações de força e repressão, tentando se perpetuar no poder a qualquer custo”.

Como disse, a resposta foi emitida por um reles programa de Inteligência Artificial que foi capaz, entretanto, de reconhecer a explícita loucura, psicopatia e nenhum caráter do ovo em questão.

Encerro este artigo repetindo uma frase que cunhei, já exposta em outra matéria:

“O STF é a origem primeira de todo o mal sobre a nação. Somente interditando-o e prendendo seus componentes (ou cúmplices), poderemos retornar à normalidade democrática”.

(*) Walter Biancardine é jornalista, analista político e escritor. Foi aluno do Seminário de Filosofia de Olavo de Carvalho, autor de três livros e trabalhou em jornais, revistas, rádios e canais de televisão na Região dos Lagos, Rio de Janeiro