O estádio Ipatingão receberá no domingo, dia 6 de julho, o 38º Louvai ao Senhor, que este ano tem a presença do padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova, de São Paulo. Os portões serão abertos ao meio dia para o início da programação que seguirá até 20h.

Durante a tarde o público poderá contar com a oração do terço, louvor com o ministério de música no palco, pregações e benção com o Santíssimo. Destaque ainda para o esperado momento mariano com a soltura do terço nas alturas e o encerramento com a Santa Missa presidida pelo padre Wagner Ferreira no fim da tarde.

Este ano o evento tem como tema “pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança”, conforme a carta aos Romanos 15, 13. “O Louvai é o evento católico mais tradicional da nossa diocese e se tornou um dia esperado por muitos católicos em nossa região. Organizamos uma programação com o objetivo de apresentar o evangelho de Jesus Cristo como uma esperança sempre atual e como uma resposta de esperança aos desafios deste tempo,” destaca o assessor da Renovação Carismática Católica (RCC) em Ipatinga, Fábio Perpétuo.

A entrada ao evento é gratuita e a programação é para todas as idades. De forma opcional, os participantes podem levar a doação de um quilo de alimento não perecível.