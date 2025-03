A Fundação Aperam Acesita recebe dois espetáculos neste fim de semana pela sua agenda cultural. Nesta sexta (21), às 19h* e 20h30, com o Stand Up Comedy Talvez eu Lembre, com Guilherme Santez. O humorista apresenta seu solo com piadas sobre como é a cabeça de alguém que esquece tudo, os perrengues com trabalhos, família, animais de estimação. Classificação: 16 anos. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50. *Sessão extra aberta após esgotar os ingressos da sessão de 20h30.

Para os amantes de rock, sábado (22), às 20h, a programação traz o show Especial Legião Urbana – Acústico MTV, com a banda L’âge Dór. A apresentação musical é um retrato fiel do Acústico MTV, tanto no repertório quanto na formação de palco. Mas não para por aí, em homenagem ao mês de aniversário de Renato Russo, a banda preparou uma grande surpresa para os fãs na segunda parte do show. Classificação: Livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 30 – no dia/inteira: R$ 60.

Dia 23/03 (domingo), será a vez do grupo Nós de Nariz apresentar o teatro infantil Cirquito, com sessões às 17h e 18h30*. Os espetáculos têm classificação livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$50. *Sessão extra aberta após esgotar os ingressos da sessão de 17h.

VISITAS AO MUSEU APERAM

Uma nova intervenção teatral da Visita Teatralizada ao Museu estreia nos dias 25 e 27/03 (terça e quinta), às 9h e 14h. Com “Lá Detrás Daquela Serra”, a visita transforma a experiência museológica em um momento envolvente e interativo, por meio de uma jornada imersiva, musical e poética, na qual você descobrirá a fascinante trajetória do Vale Verde – um território de riquezas naturais e culturais que evoluiu para o próspero Vale do Aço. Agendamento gratuito pelo telefone (31) 3849-7744.

CINEMA GRATUITO

Em comemoração ao mês da mulher, o Cine Cultura – Edição especial 60+ exibe o filme que conta o início da luta do movimento feminista, no quarta (26/3), às 15h. A história das mulheres que enfrentaram seus limites na luta por igualdade e pelo direito de voto. Classificação: 10 anos. Ingressos: gratuitos.