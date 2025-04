A Academia Olguin participou no último fim de semana da quinta edição do Festival Arte Minas Kids, realizado em Belo Horizonte. Promovido pela Instituição Arte Minas, em parceria com o Teatro Sesiminas, o festival de balé é a oportunidade de bailarinas e bailarinos mostrarem o aprendizado de um ano. Na mostra e competição, realizada de 4 a 6 de abril, as participantes apresentaram sua evolução técnica, disciplina e superação na arte da dança.

Nesta edição do Arte Minas Kids a banca de jurados foi composta por profissionais da área, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, como Fellipe Camarotto, Michele Bitencourt, Rafael Gomes e Caíque Bonforte, do Brasil e por Cristina Sanchez, da Argentina.

O evento contou com a participação da bailarina Maria Luiza Hott, representando a Academia Olguin com duas coreografias. Na categoria Solo Feminino Sênior, Maria Luiza concorreu com a coreografia Berlin Overnigth, uma criação do bailarino Guilherme Júnio e ficou na oitava colocação. Já na categoria Variação de Repertório ela alcançou a 5ª colocação, apresentando Entree de Esmeralda, primeiro Ato do balé “La Esmeralda”, coreografia original de Jules Perrot, versão Vladimir Burmeister, com música de Cesare Pugni e remontagem também do bailarino Guilherme Júnio.

Nesta edição do Arte Minas Kids, além da mostra e competição foi realizado também uma pré-seletiva para o Grande Prêmio América Latina – GPAL, competição internacional de balé realizada anualmente em Villa Carlos Paz, na cidade de Córdoba, Argentina. E para orgulho da diretora artística da Academia Olguin, a bailarina Salette Olguin, Maria Luiza foi selecionada e convidada a participar do evento, que acontece em setembro e outubro deste ano.

O GPAL é um evento que incentiva jovens bailarinos latino-americanos, com a realização de uma série de atividades que oferecem oportunidade de desenvolvimento profissional, por meio de bolsas de estudo em escolas renomadas ao redor do mundo. Realizado pela Organização Danzamérica, que há 28 anos desenvolve programas voltados para abrir caminhos no mundo da dança, o GPAL é considerado um trampolim para jovens bailarinos latino-americanos ao reconhecimento internacional.

MARIA LUIZA HOTT

A bailarina Maria Luiza Hott é aluna do Centro de Referência em Dança do Vale do Aço, projeto que é realizado pela Associação Cultural Zélia Olguin e viabilizado pelo patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Iniciou seus estudos no balé em 2019, com 9 anos, e desde então vem participando de espetáculos e festivais de dança, como o Festival de Joinville, em Santa Catarina.

Sua trajetória é marcada pela pré-seleção na Escola Nacional de Teatro Bolshoi, na seletiva que aconteceu aqui em Ipatinga, promovida pela Academia Olguin, em agosto de 2022. Destaque também para sua participação em importantes montagens de espetáculos de dança, realizadas pelo Centro de Referência em Dança, destacando-se em sua participação como protagonista do espetáculo Brincando de Gente e Circo Mágico, coreografia e direção de Salette Olguin, além dos clássicos de repertório Dom Quixote, Suíte de Laurência e também como protagonista, da montagem de O Jardim Encantado de Naina, com adaptação e direção do bailarino Guilherme Júnio.

Para Salette Olguin, professora de balé e diretora artística da Academia Olguin, a participação da bailarina no Festival Arte Minas foi impecável. “Ela dançou com o coração, com uma energia e beleza que encantaram os jurados. E o fato dela ter sido selecionada para o GPAL, na aula que participou no Arte Minas, nos enche de orgulho”.

E Maria Luiza Hott não para. Já está de volta a Ipatinga na preparação de coreografias que serão enviadas para o Festival de Dança de Joinville de 2025, que acontece anualmente em julho. Salette Olguin e Guilherme Júnio estão cuidando de todos os detalhes nos ensaios com a bailarina para esta importante participação nacional e depois a internacional, na Argentina.