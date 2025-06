A Caravana da Filó desembarca em Santana do Paraíso para sua 3ª Edição, com uma programação repleta de atividades artísticas gratuitas para alunos e profissionais da educação da Escola Municipal Idalino Amâncio dos Santos no bairro Bom Pastor. Nos dias 12 e 13/06, às 7h, acontece a Oficina de Circo, ministrada por Carlos Passos, com técnicas de acrobacias em solo e aéreas em tecido. Já no 18/06, às 8h30, o público poderá conferir o espetáculo de palhaçaria “Palhaço de casa não faz milagre”, com Pedro Barroso (Nós de Nariz).

Também será realizada, em Ipatinga, a contrapartida social da Caravana da Filó: uma oficina de técnicas circenses voltada aos alunos de artes cênicas da Emac – Escola Municipal de Artes Cênicas Antônio Roberto Guarnieri (Rua Mariana, 119 – Centro), oferecida gratuitamente nos dias 11/06, às 9h, e 18/06, às 19h.

A Caravana da Filó é um projeto itinerante da Filó Incubadora Cultural, ponto de cultura certificado pelo Ministério de Cultura, que leva oficinas, vivências artísticas e intervenções culturais a comunidades, escolas e espaços públicos. Com uma proposta de democratização do acesso à arte e à cultura, a Caravana promove a formação, a experimentação criativa e o fortalecimento de identidades locais.

A 3ª Edição da Caravana da Filó é viabilizada pelo Edital Circula Minas (09/2024) da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), por meio da Fundação Clóvis Salgado, com apoio da Filó Incubadora Cultural – Ponto de Cultura, Cia. Nós de Nariz, Escola Municipal Idalino Amâncio dos Santos e Emac – Escola Municipal de Artes Cênicas Antônio Roberto Guarnieri.