A Caravana da Filó dá início à sua 3ª edição em 2025 com ações culturais gratuitas em escolas públicas de Minas Gerais. A iniciativa chega a Ipatinga entre os dias 28 e 30 de maio, oferecendo oficinas e apresentações de circo a estudantes da Escola Municipal Nelcina Rosa de Jesus, no bairro Veneza.

Criada com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e valorizar o circo como ferramenta de transformação social, a Caravana da Filó já percorreu 11 cidades mineiras desde sua criação, além de realizar uma circulação internacional na Ilha de São Tomé, na África. Neste ano, o projeto retoma sua jornada pelos municípios de Ipatinga, Antônio Dias e Santana do Paraíso, com atividades programadas até junho.

A abertura da programação ocorre em Ipatinga com a oficina “Acrobacias em Solo”, ministrada pelo artista e coordenador artístico Carlos Passos, nos dias 28 e 29 de maio, às 9h. No dia 30, o espetáculo “Palhaço de Casa Não Faz Milagre”, encenado por Pedro Barroso, da Cia. Nós de Nariz, encerra as atividades na escola.

Voltada prioritariamente para territórios periféricos e comunidades em situação de vulnerabilidade social, a Caravana da Filó busca promover o encontro entre artistas e jovens estudantes por meio da linguagem do circo. O projeto enfatiza a diversidade, o fortalecimento da convivência comunitária e o estímulo à imaginação e à criatividade.

A terceira edição da Caravana é viabilizada com recursos do edital Circula Minas, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), por meio da Fundação Clóvis Salgado. Além das oficinas e espetáculos, o projeto conta com estrutura inclusiva e equipe especializada para o acompanhamento de pessoas com deficiência.

PROGRAMAÇÃO EM IPATINGA

28 e 29 de maio – Oficina de Circo: Acrobacias em Solo, com Carlos Passos – 9h

30 de maio – Espetáculo Palhaço de Casa Não Faz Milagre, com Pedro Barroso (Cia. Nós de Nariz) – 9h

Serviço:

Local: Escola Municipal Nelcina Rosa de Jesus

Endereço: Rua Teresina, 80 – Bairro Veneza, Ipatinga (MG)

Informações: (31) 98892-0784 – Carlos Passos