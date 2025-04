A Prefeitura de Ipatinga, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria de Assistência Social (SMAS), promoveu, nessa quinta-feira (3), mais uma ação do projeto “Caravana da Terceira Idade – Fortalecendo afetos e territórios”, que tem o objetivo de proporcionar atividades externas para pessoas idosas pela cidade.

O grupo, formado por participantes dos Cras 3 e 4, realizou um passeio pela zona rural do Ipaneminha e assistiu a uma apresentação do Congado Mirim. Na próxima semana, no dia 8 de abril, já está agendado o segundo grupo, composto por pessoas idosas dos Cras 1, 2 e 5.

A estimativa é que cerca de 100 pessoas idosas participem em cada data. O projeto é financiado por meio de recursos do Fundo Municipal do Idoso e tem como principal objetivo fortalecer a convivência e os vínculos das pessoas idosas atendidas pelo SCFV.

Além de promover passeios para visitação de pontos turísticos e culturais da cidade, o projeto também inclui a realização de confraternizações. Todas as atividades são gratuitas.

A iniciativa teve início em julho de 2024 e já organizou eventos como o Baile da Terceira Idade e uma visita ao Parque Ipanema. Esta é a primeira vez que o projeto leva um grupo ao Ipaneminha.

O secretário de Assistência Social, Flávio Miranda, destacou a importância do projeto. “A Caravana da Terceira Idade é uma iniciativa que reforça nosso compromisso com o bem-estar e a inclusão social das pessoas idosas. Proporcionar momentos de lazer, cultura e interação fortalece os vínculos comunitários e contribui para um envelhecimento mais ativo e saudável”.