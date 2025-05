Com o objetivo de fortalecer a cultura de inclusão e o respeito às diferenças, a Cenibra realizou, entre os dias 5 e 9 de maio, a Semana da Diversidade e Cultura na unidade da empresa em Belo Oriente (MG). A programação contou com atividades voltadas à sensibilização, formação de parceiros sociais e engajamento de colaboradores em torno do tema da diversidade.

A iniciativa reuniu apresentações culturais, exposições de quitandas e artesanato regional, capacitações e rodas de conversa sobre inclusão, equidade e combate ao preconceito. Ao longo dos cinco dias de atividades, os participantes foram convidados a refletir sobre diferentes formas de ser, viver e conviver em sociedade, em uma proposta que uniu aprendizado, escuta ativa e respeito.

Um dos destaques da programação foi a palestra do jornalista e colunista da Folha de S.Paulo, Jairo Marques, especialista em inclusão e acessibilidade. O encontro reuniu 49 profissionais de imprensa da região Leste de Minas Gerais. Em sua fala, Marques abordou os desafios enfrentados por pessoas com deficiência e destacou o papel da comunicação na construção de uma sociedade mais acessível e igualitária.

“Diversidade não é sobre ‘fazer favor’. Trata-se de garantir que todos tenham acesso, voz e um espaço real de participação”, afirmou o jornalista durante o evento.

A Semana da Diversidade e Cultura integra o programa Cenibra Plural, voltado à promoção de um ambiente corporativo mais representativo e acolhedor. A iniciativa é composta por cinco grupos de afinidade: Brasis (raça e etnia), Movimento Entrelaços (equidade de gênero), Pessoas Capazes e Determinadas (PcDs), Além das Cores (LGBTQIA+) e O Nós que nós somos (gerações).

Cada grupo participou da semana com atividades temáticas e dinâmicas educativas, promovendo discussões sobre identidade, respeito e inclusão. Uma transmissão ao vivo também foi realizada para os colaboradores da fábrica e das unidades florestais, ampliando o alcance das mensagens debatidas.

“Falamos sobre diversidade e inclusão com uma abordagem que promove letramento, respeito às diferenças e combate aos preconceitos do cotidiano. É um momento importante para reforçar a cultura da tolerância, da escuta e da empatia”, afirmou Débora Jorge, coordenadora de Comunicação Corporativa da Cenibra e integrante do grupo O Nós que nós somos.

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E NEGÓCIOS SOCIAIS

A Semana da Diversidade e Cultura também foi uma oportunidade de fomentar negócios, ampliar conhecimentos e fortalecer vínculos com os parceiros sociais apoiados pelo Instituto Cenibra. Ao todo, 17 associações participaram da feira, expondo e comercializando produtos artesanais e quitutes da gastronomia local. Em parceria com o Sebrae de Ipatinga, os participantes tiveram acesso a capacitações em finanças pessoais, controle de vendas, atendimento ao cliente, autoconhecimento e saúde mental.

“A participação das associações só reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento territorial e com a inclusão produtiva. É muito mais do que uma exposição; é um espaço de valorização de trajetórias e de fortalecimento de redes”, ressalta Luciana Teixeira, coordenadora de Desenvolvimento e Diversidade da Cenibra.

Mais do que uma ação pontual, a Semana da Diversidade e Cultura integra o BioSustentação – plano estratégico de longo prazo da empresa – reforçando o compromisso contínuo da Cenibra com uma cultura organizacional alinhada às melhores práticas de gestão. Dessa forma, a empresa promove a equidade, o respeito às diferenças e a valorização das pessoas. Nesse contexto, o Instituto Cenibra atua como agente catalisador de inclusão produtiva, gerador de oportunidades e fortalecedor do diálogo entre as redes comunitárias do território em que atua.

SOBRE A CENIBRA

Constituída em 1973 e localizada no Leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra, opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A empresa está presente em mais de 80 municípios mineiros, gerando mais de 7 mil empregos diretos. As operações da Cenibra geram desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental.

A empresa está conectada a um esforço global pela sustentabilidade por meio de governança forte, investimento social privado em sua área de atuação, conservação da biodiversidade e fornecimento de matéria-prima sustentável para produtos essenciais para a vida das pessoas.