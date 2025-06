Pela primeira vez em mais de 50 anos, o renomado fotógrafo João Mendes volta a Ipatinga, onde passou grande parte de sua infância e adolescência, em uma inédita exposição panorâmica de obras do seu acervo histórico. “Retratistas do Morro”, chega à Galeria do Centro Cultural Usiminas no dia 25 de junho, resgatando décadas de memórias fotográficas em uma atração com visitação gratuita para o público.

A comunidade poderá contemplar as fotografias em preto e branco de Mendes, feitas entre 1960 e 1979, com uma câmera Yashica Mat de formato médio, retratando moradores da Comunidade da Serra, região de Belo Horizonte. A mostra “Retratistas do Morro” é uma iniciativa do Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais.

O trabalho de João Mendes destaca-se por apreciar o estilo de vida dos subúrbios belorizontinos na segunda metade do século passado. Essas fotografias foram originalmente para documentos, principalmente carteiras de identidade, festas de formatura e “fotos postais”; esta era uma prática comum à época, por pessoas nascidas no interior que viam na mudança para a capital mineira uma chance de ascensão social. As fotos postais eram lembranças enviadas por correio, tendo como destino aqueles que ficaram nas regiões mais remotas de Minas Gerais.

De acordo com Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas, “Retratistas do Morro” carrega um simbolismo todo especial, pois marca um reencontro inusitado. “Estamos muito felizes em oferecer mais uma exposição gratuita para toda a comunidade. Foi aqui em Ipatinga que João Mendes começou essa trajetória tão bonita dentro da fotografia e o público poderá contemplar, décadas depois, o resultado de tantos anos dedicados à arte”, explica.

Ao visitar a exposição, o público vai receber mais informações da vida e obra de João Mendes com a mediação da Ação Educativa do Instituto Usiminas, que conta também com serviço de intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), mediante agendamento prévio. No ateliê educativo o visitante poderá fazer uma atividade prática. As visitas podem ser agendadas pelo WhatsApp: (31) 98437-3330.

HISTÓRIA DE JOÃO MENDES COM IPATINGA

João Mendes é natural de Iapu e aos 8 anos de idade se mudou para Ipatinga junto com sua família, em busca de melhores condições de vida. Na adolescência chegou a trabalhar como vendedor ambulante, engraxate e pregador de taco para ajudar na renda da casa onde morava. Só aos 15 anos teve seu primeiro contato com uma câmera, quando trabalhou Foto Badi, empresa especializada em serviços fotográficos.

Na segunda metade dos anos 1960, mudou-se com a família para Belo Horizonte e viveu no Aglomerado da Serra por três décadas. Em 1972, abriu o Foto Mendes e se estabeleceu como um dos primeiros fotógrafos profissionais do bairro da Serra. Porém, desde 1966 já fotografava na capital mineira.

Graças ao jeito gentil e à preocupação com os problemas do bairro, João é conhecido como “Prefeito da Serra”. Desde 1973 sua loja permanece no mesmo endereço e até hoje é uma referência na região. Com mais de 40 mil retratos, o acervo que arregimentou ao longo das últimas cinco décadas representa um inestimável registro imagético da comunidade local, se estendendo em um legado apreciado em todo país.

Serviço:

Exposição “Retratistas do Morro”

Data: 25/06 a 30/08

Local: Galeria do Centro Cultural Usiminas, Ipatinga

Horários: de terça a sábado, das 12 às 20h

Entrada: visitação gratuita

Informações: (31) 98437-3330