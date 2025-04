O cinema produzido no interior de Minas Gerais será destaque na capital fluminense com a exibição de quatro curtas-metragens realizados por cineastas da região do Vale do Aço. A Sessão Especial Vale do Aço 2025 será realizada na próxima segunda-feira, 14 de abril, às 19h, na Estação NET Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. A entrada é gratuita.

A mostra reúne produções que abordam temáticas sociais, históricas e de saúde pública sob diferentes perspectivas. São eles:

Preto Tipo A, que discute a ascensão da nova classe média negra no Brasil;

Sobre Borboletas e Outras Histórias, que retrata episódios de racismo no ambiente escolar;

Amor Inesquecível, com reflexões sobre doenças cerebrais que afetam a população;

Ribeirão Ipanema: Memórias de uma Cidade Viva, que resgata a história e o simbolismo do ribeirão que corta a cidade de Ipatinga.

A iniciativa faz parte do circuito nacional de cinema independente e é realizada em parceria com a Cavifilmes, produtora comandada por Cavi Borges, um dos nomes de referência no audiovisual alternativo brasileiro.

A Sessão Especial Vale do Aço 2025 é organizada pelos produtores culturais Éderson Caldas e Cavi Borges, com apoio da Estação NET Botafogo. O cinema fica localizado na Rua Voluntários da Pátria, número 88, em Botafogo.

O evento busca valorizar o cinema autoral produzido fora dos grandes centros e promover o intercâmbio cultural entre diferentes regiões do país. Além da exibição dos filmes, os organizadores destacam a importância da mostra como vitrine para novos talentos da cinematografia nacional.