O mês de abril está repleto de atrações nos espaços culturais Usiminas. Espetáculos de humor e música clássica para fãs de rock internacional são algumas das programações em cartaz, oportunidade de entretenimento, diversão e cultura para públicos de todas as idades.

No próximo sábado, dia 5 de abril, o Teatro do Centro Cultural Usiminas vai receber o show “Santinhas do Pau Oco – 25 anos”. O evento celebra o grupo que se apresenta há mais de duas décadas em diversas cidades, trazendo sempre um humor leve e irreverente, porém dessa vez no teatro onde tudo começou.

Já no dia 18, será a vez do concerto “Starlight – Queen e Coldplay”, apresentar um tributo a essas duas bandas britânicas que marcaram a história do pop e do rock. De “Yellow” e “Viva La Vida” a “Bohemian Rhapsody” e “We Will Rock You”, o público terá a chance de ouvir grandes clássicos da música em uma nova experiência de luzes e sons.

A rotina da vida de casado é tema do stand up “Existe Vida após o Casamento”. No dia 26 de abril, Jonathan Nemer vai contar situações hilárias e reais que todo casal enfrenta no dia-a-dia. Expectativa de muitas gargalhadas independentemente do estado civil em um show de classificação livre.

INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e no site sympla.com.br/institutousiminas, onde você encontra a programação completa do mês. Os eventos da programação mencionada são realizados nos espaços por produções terceiras. Questões técnicas são de responsabilidade do seu realizador e os conteúdos apresentados não representam, necessariamente, a opinião do Instituto Usiminas.

EXPOSIÇÃO ANNE FRANK

A exposição “Anne Frank: Uma História para Hoje” segue em cartaz na Galeria do Centro Cultural Usiminas até 25 de maio. Sempre de terça a sábado, das 12h às 20h, a comunidade pode conferir de maneira gratuita uma viagem pela história da Segunda Guerra Mundial no olhar de Anne Frank, uma garota judia que escreveu em seu diário as experiências que viveu nesse período.

Em um dos ambientes da mostra, o público pode fazer uma visita interativa com óculos de realidade virtual que mostra o Anexo Secreto, espaços onde vivia a família de Anne Frank e amigos. A exposição é uma realização do Instituto Usiminas em parceria com o Instituto Plataforma Brasil (IPB), representante oficial da Anne Frank House no país, com patrocínio da Usiminas, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Outras informações no WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.

VISITE OS ESPAÇOS

O Centro de Memória Usiminas está aberto de quarta a sábado, das 10h às 18h, na Rua Antares, 950, no bairro Castelo. A Biblioteca Central de Ideias funciona de terça a sábado, das 12h às 20h. As Ruínas da Estação de Pedra Mole estão abertas para visitação às quintas e sextas, das 10h às 15h, aos sábados de 9h às 16h, e domingos das 10h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: 31.3824.3849.