Superar traumas emocionais, fortalecer a fé e sentir o amor de Deus renovado são algumas das graças que fiéis católicos poderão encontrar no Kairós Cura e Libertação, evento promovido pela Comunidade Católica Deus Existe. Uma ocasião imperdível para quem deseja romper com angústias e viver uma vida plena e abençoada.

Com entrada gratuita, o Kairós já se consolidou como o maior evento de cura e libertação do Leste de Minas Gerais, atraindo centenas de pessoas em um ambiente de acolhimento e profunda experiência com Deus.

INSPIRAÇÃO PAPAL

Este ano, o evento traz como tema uma frase dita pelo Papa Leão XIV em seu primeiro discurso pós-conclave: “O mal não prevalecerá”. O Kairós convida os participantes a fortalecerem sua fé, combatendo o medo e a opressão espiritual.

As pregações e louvores serão conduzidos por padres exorcistas e pregadores católicos, especialistas na missão de cura e libertação. A programação completa será divulgada em breve.

DATA E LOCAL

O evento ocorrerá de 4 a 6 de julho no Centro de Evangelização em Santana do Paraíso e promete transformar vidas por meio de orações, exortações e momentos de adoração.

A entrada é totalmente gratuita, tornando o evento acessível a todos que desejam participar deste momento de cura e transformação. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (31) 98401-7575 ou pelo Instagram (@comunidadedeusexiste).

MOMENTO MAIS AGUARDADO

Segundo Elton Pimentel, fundador da Comunidade Católica Deus Existe, o Kairós é um momento muito esperado e necessário. “Nosso desejo é que cada pessoa que participe saia daqui renovada e confiante de que, com Cristo, o mal jamais prevalecerá”, afirma.

O Kairós será um espaço de comunhão fraterna, onde os participantes poderão criar novas amizades, compartilhar testemunhos de fé e vivenciar o amor de Deus em comunidade.