No próximo sábado, 31 de maio, o Vale do Aço será palco de um espetáculo inédito que promete encantar o público com música clássica em meio a um cenário iluminado por centenas de velas. A Orquestra de Câmara do Vale do Aço, ao lado de renomados músicos mineiros, realiza um concerto especial no estilo candlelight, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, a partir das 20h. A entrada é gratuita, com ingressos limitados à capacidade do teatro.

A programação do projeto “Masterclass com Concerto Sinfônico” será dividida em dois momentos. Durante a tarde, mais de 100 estudantes de música da região participarão de uma masterclass com seis professores convidados das principais orquestras de Minas Gerais. Os jovens músicos terão aulas gratuitas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, oboé e regência orquestral.

À noite, o palco será tomado pela Orquestra de Câmara do Vale do Aço sob a regência do maestro Vinícius Saturnino Chaves, para a apresentação de duas das obras mais emblemáticas do repertório clássico. A primeira será a Sinfonia nº 9 em Mi menor, de Antonín Leopod Dvořák, conhecida como Sinfonia do Novo Mundo. Composta em quatro movimentos, a obra reflete as paisagens e culturas da América do século XIX, misturando elementos das canções espirituais afro-americanas com temas nativos.

Na sequência, o público poderá apreciar o célebre Bolero de Ravel, peça do compositor francês Maurice Ravel. Escrita originalmente para um balé, a obra é considerada um marco da orquestração, com sua progressiva intensidade e repetição hipnótica, e se tornou mundialmente conhecida nas décadas seguintes por sua presença marcante em filmes e apresentações coreográficas.

A atmosfera do concerto será realçada por uma ambientação intimista com velas dispostas no palco e ao redor do teatro, proporcionando uma experiência sensorial única para o público.

O projeto conta com apoio do Edital Doce, da Reparação da Bacia do Rio Doce, e é patrocinado pela Usiminas, Consul Supermercados, Governo Federal (Lei Rouanet) e Governo de Minas Gerais (Lei Estadual de Incentivo à Cultura). Há 25 anos em atividade, a Orquestra de Câmara do Vale do Aço tem se destacado na formação musical e promoção da cultura na região.

Serviço:

Masterclass com Concerto Sinfônico

Data: Sábado, 31 de maio de 2025

Horário: 20h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas – Shopping Vale do Aço

Ingressos: Gratuitos (retirada na bilheteria ou pelo site www.sympla.com.br)

Informações: (31) 3822-3031

Classificação: Livre

Duração: 1h