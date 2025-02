Enquanto o Carnaval movimenta cidades com festas e celebrações, um grupo de fiéis opta por um caminho diferente: a busca por uma experiência espiritual profunda. Entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março de 2025, a cidade de Coronel Fabriciano sediará a 4ª edição da Conferência Sedentos, evento que promete quatro dias de intensa programação religiosa.

Realizado na Igreja LarFabri, o encontro terá como tema “Santidade”, convidando os participantes a uma vida consagrada e comprometida com os princípios da fé cristã. A proposta do evento é incentivar uma conexão mais profunda com Deus por meio de momentos de louvor, ministrações proféticas e intercessões.

Entre os convidados confirmados, destacam-se os preletores Juda Bertelli, Cleber Barros e Ricardo Garrett, além do ministro de louvor Décio Azeredo. Os pastores Wemerson Ferreira e Aglessandra Gomes também conduzirão momentos de intercessão e avivamento espiritual.

A Conferência Sedentos tem atraído, a cada edição, um número crescente de participantes em busca de renovação espiritual e fortalecimento da fé. A expectativa para 2025 é de que o evento continue impactando vidas e proporcionando um ambiente de reflexão e transformação para todos os presentes.

“A Conferência Sedentos não é apenas um evento, mas um movimento de pessoas que desejam mais de Deus. É um tempo de restauração, entrega e transformação.”, destaca o Pastor Wemerson Ferreira, um dos organizadores da conferência.

Para mais informações e inscrições, os interessados deverão acessar este link: https://ticketgospel.com/comprar/356/conferencia-sedentos-25.

Serviço:

Conferência Sedentos 2025

Local: Igreja LarFabri – Coronel Fabriciano

Data: 28 de fevereiro a 3 de março