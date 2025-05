Uma homenagem às mães do Coral Infantojuvenil Aperam promete emocionar o público, no Teatro da Fundação Aperam Acesita, neste sábado (24), às 20h, com o recital Acalanto. Os jovens coralistas vão cantar canções que toda mãe gosta de ouvir e cantarolar. Cantigas de ninar, músicas que falam de amor, nos fazem rir e nos convida a dançar. Livre. Ingressos: gratuitos.

O Coral Infantojuvenil da Aperam tem sua formação no Projeto Canto Coral, que ministra aulas de canto para crianças e adolescentes da comunidade. Com a regência da maestrina Josiane Drumond e do músico Marcony Carvalho, o projeto contribui com o desenvolvimento educacional dos coralistas, por meio das aulas de musicalização, técnicas vocais, leitura musical e apoio pedagógico. Anualmente, o Coral se apresenta na tradicional Cantata de Natal e em outras cinco grandes apresentações.

A telona vai brilhar no Teatro da Fundação Aperam para mais uma edição do Cine Cultura. No dia 25 (domingo), às 16h30, será exibido o filme do robô que naufraga em uma ilha desabitada e deve se adaptar ao ambiente hostil, estabelecendo relações com os animais da ilha. Classificação livre. Dia 28 (quarta), às 15h, será o Cine Cultura 60+ com o filme sobre a história das mulheres que enfrentaram seus limites na luta por igualdade e pelo direito de voto. Classificação: 10 anos. Ingressos gratuitos para ambos os filmes.