Em 2025, o Comida di Buteco completa 25 anos de história, reafirmando seu papel como o concurso gastronômico mais amado do Brasil. Para marcar essa celebração tão especial, a edição deste ano foi pensada de forma livre: sem ingredientes obrigatórios, dando total espaço para que a criatividade, o resgate de memórias, a inovação, a pesquisa e a gratidão temperassem os petiscos criados pelos participantes.

Nesta edição comemorativa, cerca de 1.200 receitas foram apresentadas em todo o Brasil, de norte a sul, trazendo renovação, bom humor, sabores autênticos e muitas histórias de famílias que encontraram no buteco uma oportunidade de transformar suas vidas.

No Vale do Aço, os botecos investiram na criatividade para celebrar os 25 anos do concurso, como a Fran, do Caladinho Bar. “Todo aniversário tem brigadeiro, então criamos o brigadeiro de boteco, uma versão salgada, que tem como base a carne bovina, recheio de queijo, mandioca e uma geleia especial”, disse. “E para celebrar os 25 anos do Comida, que começou na Rádio Gerais, colocamos a história impressa na tábua, para quem gosta de ler, e também um rádio que acompanha cada prato, contando um pouco sobre a história do concurso e do Bar Caladinho”, acrescentou.

Para Ione Couto, coordenadora local do concurso, a temática dos 25 anos foi uma oportunidade para os botecos investirem na criatividade. “Os botecos investiram no tema tanto para a composição dos pratos quanto na decoração dos estabelecimentos. Vimos receitas que resgatam memórias afetivas, inovações surpreendentes e espaços que foram transformados para receber o público de forma ainda mais especial. Essa liberdade trouxe ainda mais identidade e emoção para a edição deste ano”, destacou Ione.

O Pops Bar e o Bar Galpão também trouxeram o rádio na apresentação do prato, uma forma de homenagear a Rádio Gerais, onde tudo começou. “O Comida di Buteco nasceu em 2000, em Belo Horizonte, a partir de uma iniciativa da Rádio Gerais para valorizar a cultura dos butecos e da cozinha de raiz. O sucesso foi tanto que o concurso se espalhou pelo Brasil, mantendo até hoje sua missão de dar visibilidade a esses estabelecimentos tão importantes para a cultura popular”, explicou a coordenadora.

O concurso mantém seu lema: “Transformar vidas através da cozinha de raiz”, levando para todo o Brasil uma experiência única que une gastronomia, afeto e orgulho nacional. Aqueles que ainda não visitaram os botecos participantes têm até domingo, dia 04/05, para conhecerem os pratos desta edição e deixarem seu voto!

No Comida di Buteco, quem escolhe o melhor buteco é o público e um corpo de jurados, que votam em quatro critérios: petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene do local. Ao final do concurso, conheceremos o melhor boteco do Vale do Aço.