Entre os dias 4 e 6 de julho, o município de Santana do Paraíso, no Vale do Aço (MG), será palco de um dos maiores encontros católicos da região, o Kairós Cura e Libertação. Realizado pela Comunidade Católica Deus Existe, o evento propõe uma jornada de fé, oração e transformação interior para quem enfrenta dores emocionais e espirituais.

Com o tema “O mal não prevalecerá”, inspirado em uma frase do Papa Leão XIV, o encontro será realizado no Centro de Evangelização Padre Efraim Solano Rocha. A entrada é gratuita, sendo solicitada apenas a doação de 1 kg de alimento não perecível. A proposta é oferecer um espaço de acolhimento e espiritualidade profunda, voltado para pessoas que buscam alívio diante de sofrimentos persistentes e para quem deseja recomeçar.

PROGRAMAÇÃO INTENSA E NOMES CONFIRMADOS

O Kairós contará com pregações de líderes religiosos reconhecidos, momentos de adoração e oração, além da presença de um padre exorcista. Entre os nomes já confirmados estão o Padre Edivânio, exorcista da Diocese de Palmares (PE), e o Padre Cleverson, da Diocese de Itabira-Coronel Fabriciano. Também participam o missionário Irmão Alexandre, da Comunidade Dominus Salus (SP), e o fundador da comunidade anfitriã, Elton Pimentel.

“Todos os anos vemos pessoas serem curadas, libertas, transformadas. É quase impossível sair do Kairós da mesma forma que chegou”, destacou Elton.

ESPIRITUALIDADE ACESSÍVEL

Além da programação espiritual, a Comunidade Católica Deus Existe oferece alojamento aos participantes vindos de outras cidades. O valor simbólico de R$ 50 cobre todos os dias do evento, tornando a experiência mais acessível àqueles que desejam participar integralmente.

O encontro pretende reunir milhares de fiéis em busca de consolo, fortalecimento da fé e renovação interior. Segundo os organizadores, a proposta é promover uma verdadeira experiência com Deus por meio da música, oração e partilha.

Serviço:

Evento: Kairós Cura e Libertação

Data: 4 a 6 de julho

Local: Centro de Evangelização Padre Efraim Solano Rocha, Santana do Paraíso (MG)

Entrada: Gratuita (com doação de 1 kg de alimento)

Alojamento: R$ 50 (para todo o evento)

Informações: WhatsApp (31) 98658-7040 | Instagram @comunidadedeusexiste