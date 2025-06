Maior a cada edição e com atividades que atualmente se estendem por praticamente o ano todo, o Dança em Trânsito realiza em julho uma etapa em três cidades do Vale do Aço. Nos dias 6 e 7, Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo recebem a programação com espetáculos e ações para a difusão e democratização da dança. O 23º Dança em Trânsito é apresentado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e conta com patrocínio master do Instituto Cultural Vale e patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus e Engie Brasil Energia.

Em julho de 2025 o Dança em Trânsito inicia uma extensa itinerância por 33 cidades/distritos de norte a sul do país, envolvendo 30 companhias do Brasil, Angola, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, França, Itália e Portugal, até outubro. Nesse período são realizados espetáculos, oficinas pontuais, residências de criação e de intercâmbio profissional com circulação dentro do festival, workshops com criação, formação e geração de emprego para professores multiplicadores e rodas de conversa.

PROGRAMAÇÃO

As atividades do Dança em Trânsito têm início no domingo, dia 6, das 13h às 15h, com a Oficina Pontual: Stiletto, no Orfeu Estúdio de Dança, em Timóteo. Gratuita, será ministrada por Juliana Gama, do Rio de Janeiro e as inscrições podem ser feitas através de um formulário disponível no site www.dancaemtransito.com.br.

Ainda no domingo, o Teatro da Fundação Aperam Acesita recebe, às 17h, o espetáculo infanto-juvenil “Ziraldo, o mineiro maluquinho”, que reúne dança, teatro e circo para contar de forma lúdica e interativa com a plateia a história de Ziraldo e seus icônicos personagens. Os ingressos estarão disponíveis gratuitamente na bilheteria do teatro a partir de 30 de junho, de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Na segunda, dia 7, o espetáculo será apresentado na Escola Municipal Argeu Brandão, bairro Manoel Maia, em Coronel Fabriciano. Às 14h30 será para alunos, professores e colaboradores da rede pública de ensino do município, com agendamento prévio com a produtora local Deborah Braga Alves no número (31) 98418.4554. Famílias e comunidade do bairro também podem assistir gratuitamente. Em todas as apresentações do espetáculo “Ziraldo, o mineiro maluquinho” na escola haverá interpretes de Libras e áudio descrição.

O espetáculo é realizado pelo Grupo Tápias – Cia Associada, com direção artística de Flávia Tápias, e é a companhia de dança associada ao Dança em Trânsito desde suas primeiras edições. Mantém um quadro estável de bailarinos estrangeiros e brasileiros e, ao longo dos anos, vem criando uma sólida base técnica, além de incessante pesquisa de linguagem própria.

Também na escola, às 16h, será apresentado o projeto de residência de intercâmbio, o tradicional Rotas. Nesta edição batizado de Rotas Delas, reúne três intérpretes-criadoras do Brasil e três do Canadá e o Grupo Elas do Surdo em cena, com apresentações de tambores. Na sequência, às 16h15, Pauline Berndsen Danse, de Montreal no Canadá, apresenta Auf Wiedersehen.

Na segunda, dia 7, em Ipatinga, Roberto Silva, do Rio de Janeiro, ministrará a Oficina Pontual: Dança Contemporânea. A atividade será realizada às 10h na Narjara Lima Jazz Dance, bairro Cidade Nobre. Inscrições no site www.dancaemtransito.com.br.

DANÇA EM TRÂNSITO

Criado em 2002, o Dança em Trânsito é um festival internacional de dança contemporânea que tem por objetivo valorizar, promover e democratizar esta expressão artística, seja pelo intenso intercâmbio entre artistas e companhias do Brasil e do exterior, como também pela itinerância, percorrendo desde as grandes cidades até pequenas localidades no interior do Brasil, em teatros ou espaços públicos. Sua atuação abrange ainda residências artísticas, com oficinas de criação, e workshops, abrindo canais para novos talentos da dança, e a formação de plateias, estimulando o interesse pelas artes e pela dança. O festival é parte do projeto Ciudades Que Danzan, que reúne 41 cidades em diversas partes do mundo com o intuito de difundir a dança contemporânea.

Desde a sua criação, em 2002, o Dança em Trânsito já apresentou mais de 1.272 apresentações, com cerca de 143 companhias de 21 países, envolvendo mais de 43 cidades das cinco regiões do Brasil e exterior, para um público de mais de 100 mil pessoas. Em 2020, durante a pandemia, realizou uma versão online, indicada ao Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), na categoria “Difusão”, e, em 2021, a primeira edição híbrida, que envolveu 25 cidades.

SOBRE O INSTITUTO CULTURAL VALE

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso e fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Em 2021, são mais de 150 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados pela Vale via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Visite o site do Instituto Cultural Vale para saber mais sobre sua atuação: institutoculturalvale.org.