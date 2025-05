O documentário “A História da Serraria Santa Helena” conquistou o segundo lugar na categoria documentário do II Festival Curta Monlé, realizado em João Monlevade, entre 19 e 24 de maio de 2025. A obra, dirigida por Mário de Carvalho Neto, reconstrói a trajetória de uma das maiores indústrias madeireiras do Vale do Rio Doce.

O filme premiado resgata a memória da Serraria Santa Helena, inaugurada em 1948 no então povoado do Calado, atual Coronel Fabriciano. A indústria, vinculada à Companhia Belgo Mineira, teve papel fundamental no desenvolvimento da região, fornecendo madeira para construções durante o período de expansão motivado pela instalação das siderúrgicas Acesita e Usiminas.

O festival, que aconteceu no Campus ICA/UFOP de João Monlevade, recebeu inscrições de cineastas e produtores de diversas cidades, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. “A diversidade geográfica reforça o potencial do evento como um polo de troca de experiências e fomento ao cinema independente”, destacou Marcelo Sputnik, coordenador do evento.

Com direção e edição de Mário, áudio de Mayra Almeida e fotografias de Elvira Nascimento, o documentário retrata não apenas o auge da serraria, mas também seu declínio na década de 1960, após um grave acidente ferroviário em seus arredores. A área onde funcionava a indústria foi posteriormente transformada em um importante bairro central que mantém o nome do antigo empreendimento.

O II Curta Monlé contou com apoio da Universidade Federal de Ouro Preto, do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Filminas, Casa de Cultura de João Monlevade, Prefeitura Municipal e Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo. A premiação incluiu votação do júri popular pelas redes sociais, demonstrando o alcance e engajamento do público com as produções regionais.

A obra conquistou a segunda colocação na categoria documentário, ficando atrás apenas do filme “Sob a Bênção do Rosário”. O festival também premiou produções nas categorias ficção, videoclipe e animação, consolidando-se como importante vitrine para o audiovisual independente na região do Médio Rio Piracicaba.