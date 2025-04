A Expo Usipa tem o compromisso de impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, valorizando não apenas o setor industrial e comercial, mas também os talentos locais. Reforçando essa proposta, a edição especial de 35 anos do evento contará com a Vitrine Criativa, um espaço exclusivo e gratuito, dedicado a artesãos que representam a identidade cultural e a criatividade da região.

Com as empresas participantes já selecionadas, foi realizada nesta quarta (10), uma reunião de alinhamento com os expositores da Vitrine Criativa. O encontro teve como objetivo apresentar os detalhes operacionais do espaço, tirar dúvidas e fortalecer o compromisso coletivo com a excelência da experiência oferecida aos visitantes da feira.

Para Lucas Lima, presidente da Usipa, a iniciativa reforça o compromisso da feira com a valorização dos talentos locais. “A Vitrine Criativa é um importante espaço de fomento ao artesanato e à economia criativa da nossa região. Nesta edição, reunimos um seleto grupo de artesãos que irão surpreender o público com trabalhos autênticos e de alta qualidade”.

A Vitrine Criativa é um espaço especialmente dedicado aos artesãos. Patrocinado pelas empresas Solluparts, Bertch e Conh Cockerill Brasil, comprometidas com a valorização cultural, o projeto oferece uma oportunidade única e totalmente gratuita para artistas locais exibirem suas criações e contribuírem para a promoção da rica diversidade e identidade cultural da região.

Com um criterioso processo de seleção, já foram definidas as empresas que participarão da Vitrine Criativa deste ano. Os visitantes da feira terão a oportunidade de conhecer e adquirir produtos exclusivos das seguintes marcas:

– Angélica Cristina Acessórios

– Verbena Aromas e Decor

– VegaStore

– Josi Mimos e Laços

– Crochê da Rafa

– Ateliê do EVA Feito à Mão

– NódaDu

– Baluarte

– Entre Fios

– Oficinas Criativas

– Instituto Lumar

– Casa do Artesão

A gerente da Expo Usipa, Luiza Elizabete, também enfatiza a relevância do projeto. “A Vitrine Criativa é um espaço onde os artesãos poderão divulgar seu trabalho, ampliar suas redes de contatos e gerar novas oportunidades de negócios. Estamos muito felizes em proporcionar essa visibilidade e incentivar o crescimento desses talentos”.

A 35ª Expo Usipa será um ambiente propício para conexões, oportunidades de negócios e, sobretudo, para a valorização da cultura regional. Com a Vitrine Criativa, os visitantes poderão vivenciar a expressividade do artesanato local e levar um pouco dessa riqueza para casa.

A 35ª Expo Usipa, acontecerá de 9 a 12 de julho, na sede da Usipa, em Ipatinga/MG.