O Shopping Vale do Aço recebe, a partir desta quinta-feira (15), a exposição gratuita “Um Voo Além do Aço”. A mostra, que segue até o dia 15 de junho na sala 135, no 1º piso, convida o público a vivenciar uma experiência sensorial e acessível sobre as aves nativas da Mata Atlântica, por meio de esculturas em tamanho real, sons imersivos e recursos interativos.

A exposição apresenta uma diversidade de espécies de aves da região retratadas com riqueza de detalhes em esculturas realistas. Totens com sensores sonoros permitem aos visitantes ouvir o canto das aves, enquanto quadros ilustrativos e vídeos da fauna local complementam a ambientação. Um dos destaques é a instalação sonora que simula o ambiente acústico de mais de um século atrás, reforçando o aspecto imersivo da experiência.

Com foco na inclusão, a mostra também oferece recursos de acessibilidade, como QR Codes com informações interativas, materiais em braile, conteúdos em Libras e uma tela tátil. Esses elementos foram pensados para permitir que pessoas com deficiência visual e outros públicos explorem os conteúdos de forma completa.

O projeto é idealizado por Henrique Junior, que destaca a proposta educativa da iniciativa. “Essa mostra vai além da contemplação. É uma forma de promover a conscientização sobre a biodiversidade da região e, ao mesmo tempo, garantir que todos tenham acesso à arte por meio de recursos sensoriais”, afirma.

Para Janaina Barroso, gerente de marketing do Shopping Vale do Aço, a exposição é um exemplo de como arte e educação ambiental podem se encontrar em espaços de convivência. “Estamos muito felizes em receber uma exposição tão rica e educativa. É uma experiência que mistura arte, tecnologia e conscientização ambiental de um jeito envolvente e acessível, e é exatamente esse tipo de iniciativa que queremos promover no shopping”, ressalta.

A exposição pode ser visitada gratuitamente durante o horário de funcionamento do shopping.

Serviço:

Exposição “Um Voo Além do Aço”

Local: Sala 135, 1º piso do Shopping do Vale do Aço (próximo à Portaria 1)

Período: 15 de maio a 15 de junho

Horários: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 18h

Entrada: Gratuita