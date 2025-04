A Prefeitura de Coronel Fabriciano lançou oficialmente a 5ª edição do Festival Gospel, um dos principais eventos artísticos e culturais da cidade. O lançamento ocorreu na sexta-feira (28) e reuniu lideranças evangélicas do município.

O festival será realizado nos dias 16 e 17 de maio, na Praça da Estação, com entrada franca. Na sexta-feira (16), haverá a apresentação das 20 bandas selecionadas, além de grupos regionais. No sábado (17), o grande destaque será o show de Aline Barros, referência na música gospel nacional.

SEMANA EVANGELÍSTICA

Mais uma vez, o Festival Gospel contará com a Semana Evangelística, cujo objetivo é divulgar a fé cristã, os valores familiares e a cultura de paz. A programação será conduzida pelas igrejas evangélicas da cidade, que promoverão encontros, momentos de louvor e pregação nos dias que antecedem o festival.

O diretor de Cultura de Fabriciano, Teco Teixeira, reforça que o Festival Gospel já se consolidou como o maior evento cristão do Leste de Minas Gerais. Ele destaca a importância do festival para a cidade: “Mais uma vez, temos a expectativa de que o festival será um dos melhores. Estamos sempre aprimorando esse evento, que já se tornou referência não só no Vale do Aço, mas em todo o leste de Minas. Neste ano, trazemos Aline Barros, um nome de grande relevância no cenário gospel, e estamos nos preparando para receber um grande público”, afirmou.

Presente no lançamento, o pastor da Primeira Igreja Batista de Coronel Fabriciano, Sandro Ferreira, elogiou a iniciativa e ressaltou seu impacto positivo: “Este evento agrega a população, promove valores e reforça a importância da visão do Reino de Deus. O Evangelho transforma vidas e contribui para uma sociedade mais saudável, baseada em princípios que formam bons cidadãos”, discursou.

O prefeito Sadi Lucca destacou a importância da continuidade do evento: “Este festival foi idealizado pelo ex-prefeito Marcos Vinicius e faz parte do calendário municipal. Desde a primeira edição, foi um grande sucesso, e por isso daremos continuidade, garantindo melhorias a cada ano. Além disso, o festival foi aprovado pelos vereadores e transformado em lei, garantindo sua realização independentemente da gestão”, explicou o prefeito.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 5º FESTIVAL GOSPEL

Artistas do Vale do Aço e de qualquer região do país que desejam mostrar seu talento e apresentar uma música autoral no palco do 5º Festival Gospel já podem se inscrever.

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO:

Podem participar artistas solo, duplas ou bandas que sejam membros de uma igreja cristã. A música precisa ser inédita (não comercializada), original e de conteúdo gospel. As inscrições são gratuitas, feitas exclusivamente on-line e de total responsabilidade do artista/banda participante.

PREMIAÇÃO PARA AS MELHORES BANDAS

A premiação deste ano para as três bandas finalistas será a mesma da edição anterior: 1º lugar: R$ 20 mil, 2º lugar: R$ 10 mil, 3º lugar: R$ 5 mil. Os artistas e bandas interessados em participar e concorrer com uma música autoral e inédita têm até o dia 15 de abril para baixar o edital e se inscrever no site da prefeitura: fabriciano.mg.gov.br. A novidade deste ano, é que o candidato que conseguir levar o maior número de pessoas para prestigiar a apresentação, também será premiado com o prêmio no valor de R$ 1mil.

COMO SE INSCREVER:

Acesse o site fabriciano.mg.gov.br e faça sua inscrição até o dia 15 de abril.

Link para inscrição: https://abrir.link/JBYpX

Dúvidas: festivalgospel.fabriciano@gmail.com