A tradição milenar do Japão vai ganhar destaque no Vale do Aço neste sábado (7), com a realização da Feira Oriental 2025, promovida pela Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga (ANBI). O evento acontece das 17h às 22h, na sede da associação, localizada na rua Suíça, nº 36, no bairro Cariru.

Integrando o calendário comemorativo dos 60 anos de fundação da ANBI, a feira também celebra duas importantes datas históricas: os 117 anos da imigração japonesa no Brasil e os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão.

A programação promete uma imersão na cultura oriental, com gastronomia típica, apresentações culturais, música, oficinas e exposições que valorizam os costumes e tradições japonesas.

Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Sympla (buscar por Feira Oriental 2025). O valor promocional antecipado é de R$ 20,00 por pessoa ou R$ 80,00 no formato combo passaporte. Quem optar por adquirir na portaria, no dia do evento, pagará R$ 30,00 por entrada individual.

Para o presidente da ANBI, Jorge Taniguchi, o evento é uma ponte entre gerações e culturas. “A feira é uma oportunidade de compartilharmos um pouco da cultura e das tradições de nossos antepassados — legados que vêm sendo transmitidos de geração em geração e que continuam vivos entre as famílias que escolheram o Vale do Aço para viver”, destaca.

A Feira Oriental 2025 é aberta ao público e promete atrair visitantes de toda a região, promovendo a valorização da diversidade cultural e o fortalecimento dos laços entre Brasil e Japão.

ATRAÇÕES E ESTANDES

A programação contará com apresentações de taiko, os tradicionais tambores japoneses, com os grupos Kouryuu Daiko, de Ipatinga, e Raiki Daiko, de Belo Horizonte. O Kouryuu é formado por alunos do projeto Taiko Vale do Aço, realizado pela Associação com patrocínio da Cenibra via Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

A dança também terá destaque com o Shiawase Group Dance, que interage com a participação do público em algumas de suas performances, e o grupo Paradox de K-Pop. Haverá ainda demonstração de aikido pelos integrantes do Dojo Minamoto Aikido.

A área gastronômica oferecerá delícias da culinária oriental com a cozinha da ANBI e os estandes da Cozinha Fantástica da Nat, Taniguchi-Ten e Restaurante Temperou. E para os fãs de anime, jogos e produtos orientais, a feira contará com estandes da Critical Hunters, Mundo Resolute, Emporium Alquimista, Forever Teen, RPG LC e Dizai House.

CONCURSOS DE COSPLAY E K-POP

Entre os destaques da programação, estão os concursos de Cosplay e K-Pop, com premiações que somam R$ 350,00 distribuídos entre os vencedores de cada categoria. As inscrições estão abertas e disponíveis no link do perfil da Associação no Instagram: @anbipatinga.

ANBI: 60 ANOS DE HISTÓRIA E TRADIÇÃO

Em 2025, a Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga celebra 60 anos de fundação com diversas atividades programadas para o público. Fundada em 8 de agosto de 1965, é a segunda Associação Nipo-Brasileira mais antiga do estado. Mantém festas tradicionais anuais, ininterruptamente desde sua fundação.

Além da Feira Oriental, a agenda comemorativa de 2025 incluí o Seminário de Aikido, em julho, e a tradicional festa Bom Odori, em outubro, entre outras atividades ao longo do ano.

A Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga está sediada na rua Suíça, nº 36, no bairro Cariru. A entidade oferece atividades esportivas, culturais e de educação para sócios e para a comunidade.