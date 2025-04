Um curta-metragem produzido em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, vem chamando a atenção da crítica especializada por sua abordagem contundente sobre o racismo estrutural no Brasil. “Sobre Borboletas e Outras Histórias”, dirigido por Sávio Tarso, recebeu elogios do crítico Marco Fialho, membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), após exibição especial no Rio de Janeiro.

O filme, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, impressiona pela capacidade de construir uma narrativa potente mesmo com orçamento limitado. A história se passa em uma escola e aborda o racismo na infância, utilizando a metáfora das borboletas para discutir liberdade e identidade.

A obra estabelece um diálogo entre ficção e realidade ao confrontar imagens de telejornais com cenas dramatizadas, criando uma reflexão sobre como as narrativas são construídas e perpetuadas na sociedade. O diretor Sávio Tarso optou por uma linguagem cinematográfica que privilegia o poder das imagens em detrimento do excesso de diálogos.

Para o produtor Éderson Caldas, da Video Plus, o reconhecimento abre portas para a circulação do filme em outros centros culturais do país. A equipe já planeja exibições em São Paulo e está inscrevendo a obra em festivais nacionais e internacionais.

O filme teve sua pré-estreia na Escola Estadual Professora Elza de Oliveira Lage, em Ipatinga, local que serviu como cenário para as filmagens. A escolha do ambiente escolar não foi aleatória, já que a produção busca provocar debates sobre educação e combate ao racismo desde a infância.

O reconhecimento pela crítica especializada reforça a importância de produções audiovisuais realizadas fora do eixo Rio-São Paulo, demonstrando que o cinema brasileiro de qualidade pode surgir em diferentes regiões do país, desde que existam políticas públicas de fomento à cultura.