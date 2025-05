O Teatro da Fundação Aperam será palco, a partir da próxima quinta-feira (8), da exposição Retratos, Artesanatos e Saberes do Jequitinhonha, que apresenta ao público a riqueza cultural do Vale do Jequitinhonha por meio de fotografias e peças em cerâmica. Promovida pela Aperam South America, Aperam BioEnergia e Fundação Aperam Acesita, a mostra destaca o processo criativo e os personagens por trás do tradicional artesanato mineiro. As obras estarão à venda e a exposição segue até 2 de junho.

No sábado (10), às 20h, os amantes do rock vão poder voltar no tempo e curtir o show Blandest – 20 Anos de Tributo ao Nirvana: Unplugged e Clássicos, uma das bandas cover de Nirvana mais antigas e autênticas do Brasil. Classificação: 14 anos. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 30 – no dia/inteira: R$ 60.

SEMANA NACIONAL DO MUSEU

Na segunda semana de maio, nos dias 13 e 15/05 (terça e quinta), às 9h e às 14h, a Visita Teatralizada ao Museu: – Lá Detrás Daquela Serra convida o público a viajar pelas histórias de Timóteo e da Aperam South America. A visita transforma a experiência museológica em um momento envolvente e interativo, por meio de uma jornada imersiva, musical e poética. Gratuito.

Nos dias 14 e 16/05 (quarta e sexta), às 15h, a Visita Especial: Memórias e Afeto um Encontro no Museu leva os visitantes ao encontro para reviver boas memórias utilizando a arte para conectar pessoas consigo mesmas, com a comunidade e com a história, promovendo a cultura, compartilhando conhecimento e saberes, além de fortalecer o senso de pertencimento social. Vagas limitadas para toda programação da Semana do Museu. Inscrições gratuitas pelo telefone (31) 3847-7744.

TEATRO E MÚSICA

O Teatro da Fundação Aperam Acesita também recebe a peça O Diário Sexual de uma Mulher Feia, do ator Diego Martins, no sábado (17/05), às 20h. Classificação: 14 anos. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50. Domingo (18/05), às 17h e 18h30*, o Teatro Infantil Chapeuzinho Vermelho, do Casa Laboratório Ponto de Cultura, encanta a criançada com um dos mais famosos clássicos dos Irmãos Grimm. Classificação: Livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50.*Segunda sessão aberta após esgotar os ingressos da primeira sessão.

Uma homenagem às mães do Coral Infantojuvenil Aperam promete emocionar o público, no Teatro da Fundação Aperam Acesita, no sábado (24/05), às 20h, com o recital Acalanto. Os jovens coralistas vão cantar canções que toda mãe gosta de ouvir e cantarolar. Cantigas de ninar, músicas que falam de amor, nos fazem rir e nos convida a dançar. Livre. Ingressos: gratuitos.

Tem música no fim de semana, sexta (30/05), às 20h, com Grendhelly, apresentando o seu show Aluá – Raízes que Inspiram, misturando releituras de clássicos da MPB com músicas autorais que falam de amor, resistência e identidade. Classificação: Livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50. No sábado (31/05), às 20h, será o show Renan Scarpati canta Belchior, novo espetáculo em que pretende emocionar o público e transportá-lo para o universo do incomparável Antônio Carlos Belchior. Classificação: Livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 20 – no dia/inteira: R$ 40

CINE CULTURA

A telona vai brilhar no Teatro da Fundação Aperam para mais uma edição do Cine Cultura. No dia 25/05 (domingo), às 16h30, será exibido o filme do robô que naufraga em uma ilha desabitada e deve se adaptar ao ambiente hostil, estabelecendo relações com os animais da ilha. Classificação livre. Dia 28/05 (quarta), às 15h, será o Cine Cultura 60+ com o filme sobre a história das mulheres que enfrentaram seus limites na luta por igualdade e pelo direito de voto. Classificação: 10 anos. Ingressos gratuitos para ambos os filmes.