O Instituto Usiminas lança neste mês de abril uma novidade em sua programação cultural: trata-se da Série Música no Jardim. Uma atração que tem como proposta trazer artistas regionais para apresentações gratuitas no Centro de Memória Usiminas, no bairro Castelo, em Ipatinga.

O primeiro espetáculo já tem data marcada: 25 de abril, a partir das 20h, com entrada gratuita. O Jazz Fusion inicia as atividades em uma apresentação que vai homenagear a carreira do cantor e compositor Milton Nascimento. Os músicos Leandro Cortezão Freire e Leandro Martins convidam Nagib Benevenuto, tecladista e compositor para uma noite marcante em que grandes clássicos da música brasileira poderão ser apreciados em releituras a partir do Jazz.

No dia do show, o espaço contará com a presença de food trucks. Os interessados só precisam comparecer ao Centro de Memória Usiminas, localizado na rua Antares, nº 681, bairro Castelo, em Ipatinga. Essa iniciativa é realizada pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Essa nova opção de entretenimento no Vale do Aço surge com o objetivo de aproximar a comunidade local do Centro de Memória Usiminas. Um espaço que tem em seu acervo diversas obras de artistas conhecidos nacionalmente e conta com uma história que se mistura com a história de Ipatinga e da industrialização do Brasil. Durante as apresentações, o Centro de Memória também estará aberto à visitação do público.

“É com muita alegria que vamos receber no Centro de Memória Usiminas essa nova iniciativa que é a Série Música no Jardim. Esse lugar, que foi o primeiro hotel da história de Ipatinga, agora terá apresentações de diversos gêneros musicais. Uma ação que valoriza os artistas locais e reforça o compromisso da Usiminas com a comunidade, ao promover, de maneira gratuita, música e cultura”, explica Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas.

Serviço:

Espetáculo: Jazz Fusion – Homenagem a Bituca

Horário: 20h

Classificação: Livre

Local: Centro de Memória Usiminas

Entrada gratuita