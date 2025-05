A primeira semana de maio está repleta de atrações gratuitas para a comunidade em diversas faixas etárias. As programações são uma realização do Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais.

Nos dias 7 e 8, quarta e quinta-feira, o Teatro do Centro Cultural Usiminas vai receber o espetáculo didático “Expedição Pacífico”, da Cia Truks. Na apresentação, dois catadores de lixo vão apresentar ao público um mundo fantástico com muita diversão e aprendizado, a partir da reutilização de sacolas e lonas plásticas.

Já no dia 10 de maio, teremos Arte em Família em dose dupla. A primeira atividade acontece no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 10h, com o tema “Oficina para Bebês”, voltada para crianças a partir de 3 meses até 2 anos e 11 meses, acompanhados de seus cuidadores. Entre as coreografias de danças circulares, a proposta é estimular nos bebês o prazer em ouvir histórias, desenvolvendo habilidades de escuta, atenção e memória.

Também no Centro Cultural Usiminas, no dia 10, às 15h, toda a família poderá participar da oficina “Sons e Palavras”. Oportunidade de explorar a criatividade por meio de sonoridades que constroem histórias e narrativas. A experiência inclui narrações, jogos e o uso de objetos sonoros para criar uma partitura coletiva única.

Os interessados ainda podem garantir suas inscrições gratuitas para a próxima edição do Arte em Família, acessando: sympla.com.br/produtor/educativoinstitutousiminas. As vagas são limitadas. Para assistir ao Espetáculo Didático e mais informações basta fazer contato pelo WhatsApp: 31 98437-3330.