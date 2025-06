A Série Teatro no Instituto Usiminas abre a temporada de 2025 com um espetáculo inédito, em Ipatinga. Dramas contemporâneos e performance premiada é o que o público poderá conferir no próximo sábado (21), em “Jandira: em busca do bonde perdido”, com ingressos a partir de R$ 15.

A programação é realizada pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais. A premiada atriz Isabel Teixeira, com 40 anos de carreira e participações em novelas como “Pantanal”, “Amor de Mãe” e “Elas por Elas”, dá voz a um emocionante texto autobiográfico que homenageia Jandira Martini, um ícone da dramaturgia brasileira. A peça tem direção de Marcus Caruso e convida o público a reflexões sobre a vida a partir das memórias, descobertas de infância e momentos dramáticos da personagem.

Isabel Teixeira tem uma vida dedicada à dramaturgia. Em quatro décadas de carreira, ela foi reconhecida em prêmios por sua atuação como APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), Apetesp (Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo) e Shell. Estrelando o monólogo, esta será a primeira vez que a atriz e dramaturga vem a Ipatinga.

“Caruso (o diretor) e Jandira (a autora) são atores que escrevem. A cada dia vivido nos ensaios dessa peça, percebi a parceria de uma vida contínua, e que eles escreviam juntos e se divertiam com isso. E agora (como atriz) faço parte dessa escrita, assim como toda a equipe da peça, celebrando a vida de uma atriz, a cena, o teatro, a vida”, explica Isabel.

Os ingressos para “Jandira: em busca do bonde perdido” podem ser adquiridos a preços a partir de R$ 15. As vendas estão abertas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, de quinta a sábado, das 10h às 20h, ou online em sympla.com.br/institutousiminas.

Serviço:

Série Teatro no Instituto Usiminas

Jandira: em busca do bonde perdido

Data: 21/6 (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Vendas online em: sympla.com.br/institutousiminas ou presencialmente na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas (de quinta a sábado, das 10h às 20h)