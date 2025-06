A Série Dança no Instituto Usiminas abre a temporada de 2025 com um espetáculo nacional inédito, em Ipatinga. No próximo sábado (28), o público poderá apreciar no Teatro do Centro Cultural Usiminas, “Pretérito Imperfeito”, da Cia. de Dança Mimulus, de Belo Horizonte. Um show de projeção nacional que combina performance corporal e interpretações premiadas, tudo isso com ingressos a preços populares, a partir de R$ 15.

A programação é realizada pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais. “Pretérito Imperfeito” mergulha em histórias inacabadas e convida o público a participar ativamente: bilhetes com lembranças inesquecíveis são transformados em dança pelos bailarinos.

No palco, a dança aborda eventos que marcam a vida de todas as pessoas e ajudam a formar a identidade de cada indivíduo. A trilha sonora é composta por músicas instrumentais brasileiras, indo do erudito ao popular. A apresentação busca referências no livro “Pequeno Tratado das Grandes Virtudes”, do filósofo francês Andre Comte-Sponville, além da mitologia grega, na qual a dança se apresenta como filha da memória.

Em cartaz desde 2014 e com passagens por várias cidades do país, o espetáculo “Pretérito Imperfeito”, que chega pela primeira vez a Ipatinga, já recebeu prêmios como o Copasa/Sinparc de Artes Cênicas, nas categorias de Melhor Figurino e Melhor Cenário. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 15, na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, de quinta a sábado, das 10h às 20h, ou online pelo site sympla.com.br/institutousiminas.

Serviço:

Série Dança no Instituto Usiminas

Pretérito Imperfeito, com Cia. de Dança Mimulus

Data: 28/06 (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Vendas online em: sympla.com.br/institutousiminas ou presencialmente na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas de quinta a sábado, das 12h às 20h – Intervalo 16h às 17h (sujeito a alteração)