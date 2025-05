As Séries Teatro e Dança no Instituto Usiminas abrem a temporada de 2025 com dois espetáculos inéditos, em Ipatinga. O mês de junho será marcado por apresentações de projeção nacional que combinam dramas contemporâneos, performance corporal e interpretações premiadas, tudo isso com ingressos a preços populares, a partir de R$ 15.

As programações são realizadas pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais. No dia 21 de junho, iniciando a Série Teatro, a premiada atriz Isabel Teixeira, com 40 anos de carreira e participações em novelas como “Pantanal” e “Amor de Mãe”, dá voz a um emocionante texto autobiográfico em “Jandira: em busca do bonde perdido”. A peça tem direção de Marcus Caruso e convida o público a reflexões sobre a vida a partir das memórias, descobertas de infância e momentos dramáticos da personagem.

Isabel Teixeira tem uma vida dedicada à dramaturgia. Em quatro décadas de carreira, ela foi reconhecida em prêmios renomados por sua atuação como APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), Apetesp (Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo) e Shell. Estrelando o monólogo, esta será a primeira vez que a atriz e dramaturga vem a Ipatinga.

DANÇAS E LEMBRANÇAS

Uma semana depois, no dia 28 de junho, será a vez da Cia. de Dança Mimulus, de Belo Horizonte, se apresentar no Teatro do Centro Cultural Usiminas, com o espetáculo “Pretérito Imperfeito”. A apresentação mergulha em histórias inacabadas e convida o público a participar ativamente: bilhetes com lembranças inesquecíveis são transformados em dança pelos bailarinos.

No palco, a dança aborda eventos que marcam a vida de todas as pessoas e ajudam a formar a identidade de cada indivíduo. A trilha sonora é composta por músicas instrumentais brasileiras, indo do erudito ao popular. “Pretérito Imperfeito” busca inspiração no livro “Pequeno Tratado das Grandes Virtudes”, do filósofo francês Andre Comte-Sponville, além da mitologia grega, na qual a dança se apresenta como filha da memória.

DEMOCRATIZAÇÃO DA ARTE

De acordo com Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas, trazer espetáculos de projeção nacional ao Vale do Aço é uma forma de facilitar o acesso ao público local à manifestações culturais e artísticas diversas. “Nos sentimos muito orgulhosos em proporcionar essas experiências incríveis para a comunidade de Ipatinga e região. Melhor ainda é ter a chance de fazer isso com ingressos a preços populares, pois acreditamos que o acesso a arte é um direito para todos e todas”, afirma.

Os ingressos para “Jandira: em busca do bonde perdido” e “Pretérito Imperfeito” podem ser adquiridos a preços a partir de R$ 15. As vendas estão abertas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, de quinta a sábado, das 10h às 20h, ou online em sympla.com.br/institutousiminas.

Serviço:

Série Teatro no Instituto Usiminas

Jandira: em busca do bonde perdido

Data: 21/06 (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Vendas online em: sympla.com.br/institutousiminas ou presencialmente na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas (de quinta a sábado, das 10h às 20h)

Série Dança no Instituto Usiminas

Pretérito Imperfeito, com Cia. de Dança Mimulus

Data: 28/06 (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: R$1 5 (meia) e R$ 30 (inteira)

Vendas online em: sympla.com.br/institutousiminas ou presencialmente na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas (de quinta a sábado, das 10h às 20h)