O Vale do Aço marcou presença na final nacional do Concurso Comida di Buteco 2025. Representando a região, o Nunes Bar, de Ipatinga, ficou em terceiro lugar na etapa nacional, realizada na noite desta terça-feira (1º), em São Paulo. O evento reuniu os botecos mais bem avaliados de todo o Brasil.

Com uma trajetória de destaque, o Nunes Bar repete o sucesso da edição anterior e consolida sua reputação entre os melhores bares do país. Após conquistar o título regional em 2024, o bar ipatinguense voltou a vencer a etapa local neste ano e avançou à final nacional, onde alcançou o terceiro lugar na classificação geral.

O campeão nacional de 2025 foi o Confraria do Fraga, de Belém (PA). Em segundo lugar, ficou o Bar do Durante, de Campinas (SP). A final celebrou os 25 anos do concurso e contou com representantes de 24 cidades, avaliados por jurados especializados em gastronomia e cultura popular.

O prato apresentado pelo Nunes Bar, batizado de “A vaca foi pro brejo”, foi um dos destaques da noite. A receita, desenvolvida especialmente para a edição comemorativa do concurso, trazia costela de boi recheada e casqueirada na brasa, acompanhada de mandioca cremosa na manteiga, vinagrete de abacaxi e farofa de alho com bacon. A combinação de sabores tipicamente mineiros conquistou o paladar do público e dos jurados.

“Estar entre os três melhores botecos do Brasil é uma emoção que não cabe no peito. Esse resultado é fruto de muito trabalho, amor pela cozinha, da dedicação da nossa equipe e do nosso público que nos prestigiou. Eu só tenho a agradecer”, comemora Edson Nunes, proprietário do Nunes Bar.

Criado em 2000, o Comida di Buteco é o maior concurso gastronômico do país e tem como objetivo valorizar a cultura dos botecos brasileiros e estimular o empreendedorismo local. Ao longo de meses, jurados técnicos e o público votam nos quesitos de atendimento, higiene, temperatura da bebida e, claro, no petisco criado exclusivamente para a competição.

Com essa conquista, o Nunes Bar reforça seu papel como referência da culinária raiz do Vale do Aço. Um verdadeiro orgulho para Ipatinga e para todos os amantes da boa comida de boteco.

MELHOR CAIPIROSKA DO BRASIL ESTÁ NO VALE DO AÇO

O Vale do Aço também recebeu a premiação de melhor caipiroska do Brasil, com a Caip do Macário. O Bar Macário venceu a etapa regional e, nesta terça, levou também a premiação nacional, após avaliação dos especialistas da Diageo. Com uma receita autoral e criativa, o bar foi selecionado entre os melhores do Brasil, reforçando sua versatilidade e talento não só na cozinha, mas também na coquetelaria.