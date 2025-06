A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) e com o apoio do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), iniciará as Escutas Públicas da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB – Ciclo 2). A partir deste sábado (14 de junho), artistas, produtores, técnicos, coletivos e instituições culturais estão convidados a participar de fóruns setoriais, presenciais e on-line, para discutir a aplicação de R$ 1.559.075,46 em recursos federais destinados ao setor cultural do município.

Os encontros, que ocorrerão até 18 de junho, abordarão as demandas e propostas da comunidade cultural para a elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR), a ser submetido à plataforma Transferegov.br. Os fóruns setoriais englobam segmentos como Pontos de Cultura, Audiovisual, Dança, Festas Tradicionais, Hip-Hop, Teatro, Circo e Produção Cultural, com reuniões agendadas na Câmara Municipal, na Biblioteca Pública Zumbi dos Palmares e em plataformas on-line.

No dia 25 de junho, a Estação Memória Zeza Souto sediará um encontro presencial para consolidar as propostas levantadas. As discussões culminarão na 9ª Conferência Municipal de Cultura, de 27 a 29 de junho, na Câmara Municipal, com o tema “Cultura e Transformação Social”. O evento definirá as diretrizes para o uso dos recursos, reforçando o papel da cultura no desenvolvimento e na inclusão social.

“A Política Nacional Aldir Blanc representa uma oportunidade de fortalecimento do setor cultural por meio de repasses contínuos da União. A participação nos fóruns é essencial para garantir que os recursos atendam às necessidades locais. O cronograma completo e os links para as reuniões on-line estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura de Ipatinga”, destacou Carlão Oliveira, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga.

PROGRAMAÇÃO DOS FÓRUNS SETORIAIS:

Fórum Setorial dos Pontos de Cultura

14 de junho (sábado), das 9h às 12h e das 13h às 16h30, na Câmara Municipal de Ipatinga.

Fórum Setorial Audiovisual

16 de junho (segunda-feira), às 19h, on-line, pelo link: https://meet.google.com/ogr-vpna-tgc.

Fórum Setorial da Dança

17 de junho (terça-feira), às 19h, on-line, pelo link: https://meet.google.com/zvn-zbbx-pfs.

Fórum Setorial dos Grupos Mantenedores de Festas Tradicionais

17 de junho (terça-feira), às 19h, presencial, na Biblioteca Pública Municipal Zumbi dos Palmares.

Fórum Setorial do Hip-Hop

17 de junho (terça-feira), às 19h, on-line, pelo link: https://meet.google.com/uoc-nsxd-qvv.

Fórum Setorial de Teatro, Circo e Produção Cultural

18 de junho (quarta-feira), às 19h, on-line, pelo link: https://meet.google.com/rap-kzsj-bbi