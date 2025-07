As atrações culturais começam neste domingo (6), na Fundação Aperam Acesita, em Timóteo. A agenda do mês traz teatro, shows, lançamento de livros e programação especial de férias, com cinema gratuito e atividades no Centro de Educação Ambiental da Aperam – Oikós. Venda de ingressos ou retirada de entradas para espetáculos gratuitos podem ser feitas na recepção da Fundação Aperam Acesita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h30 às 17h. Mais informações: (31) 3849-7744.

Neste domingo (6), às 17h, o teatro infantil Ziraldo – Um Mineiro Maluquinho, do Espaço Tápias, apresenta foi escrito por Fernando Caruso, filho de Chico Caruso. O musical é inspirado na vida e obra de um grande amigo de seus pais, Ziraldo. Classificação: Livre. Ingressos: Gratuitos.

A Banda Yauaretê sobe ao palco da Fundação no sábado (12/07), às 20h, para o show de música Instrumental Brasileira, que convida o público a uma imersão na musicalidade vibrante do jazz fusion brasileiro das décadas de 70 e 80. Classificação: Livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 40 – no dia/inteira: R$ 80. Domingo (13/07), às 17h e 18h30*, o DaMa Espaço Cultural apresenta a divertida peça infantil Dona Baratinha Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50. *Segunda sessão aberta após esgotar os ingressos da primeira sessão.

A APEMT lança sua 6ª Coletânea de poesias Memórias Poéticas na sexta (18/07), às 20h. A obra traz textos de autores convidados e textos de autores já falecidos, como homenagem pelo legado. O livro conta com recursos da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. No sábado (19/07), às 20h, o cantor e intérprete gospel Fabrício Ângelo apresenta o show Notas de Esperança. O show é um convite à reflexão por meio da música — abordando fé, amor, superação e valores humanos. Classificação: livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 10 – no dia/inteira: R$ 20.

FÉRIAS NA FUNDAÇÃO APERAM

De 22 a 25/07 (terça a sexta), às 14h, a Fundação Aperam retoma o Brincando fazendo e aprendendo no Oikós, que promete uma experiência de educação ambiental divertida em meio a natureza. Com oficinas, teatro, exposições interativas, trilhas ecológicas e muitas brincadeiras e jogos, o Brincando transforma o conhecimento em aventura. Informações: WhatsApp (31) 3849-1101. Inscrições: Gratuito. Vagas limitadas.

O cinema também tem lugar garantido na programação com o Cine Cultura – Especial Férias nas férias na Fundação Aperam. De 29/07 a 01/08 (terça a sexta), com sessões às 14h e às 16h. Dia 29/07 (terça), às 14h, será o filme que conta a história de Ted, que vive em um lugar onde as árvores são feitas de plástico e tudo é artificial. Às 16h, a aventura será com Yi e a criatura gigante que está no telhado de seu prédio.

Na quarta (30/07), às 14h, a Fundação promove a Sessão Azul, adaptada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e diagnósticos associados, com a exibição do filme do ratinho Despereaux, que é apaixonado por livros e amigo da princesa Pea. Às 16h, a jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland.

Os amantes das famosas tartarugas ninjas Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello vão poder assistir o filme que narra a mais nova aventura do quarteto, na quinta (31/07), às 14h. E às 16h, será o filme do gato solitário que precisa aprender a viver em um barco povoado por várias espécies.

Encerrando a programação, na sexta (01/08), às 14h, será exibido o filme dos rivais mais famosos e amados da história, Jerry se muda para o hotel mais rico de Nova Iorque, na véspera do casamento do século, enquanto Tom é contratado para se livrar do rato. Às 16h, o filme de Jack Frost, encanta a garotada. Ele se une ao seleto time dos Guardiões Imortais para impedir Breu, o bicho-papão, de transformar todos os sonhos das crianças em pesadelo.