O Centro Cultural da Fundação Aperam, em Timóteo, terá mais uma temporada de atrações abertas na próxima semana. Marcando o início da programação de junho, na quinta-feira (5), às 15h, será lançada a Exposição: “Economia Circular em cores: Desenhando um mundo sustentável – Mostra Coletiva dos Alunos de Timóteo, que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente e conta com a parceria da Cenibra, Prefeitura de Timóteo e Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano.

No domingo (8), às 17h e às 18h30*, a programação traz o teatro Infantil Ariela em: O Incrível Mar De Livros, do DaMa Espaço Cultural. Um mergulho na literatura brasileira feita especialmente para os pequenos, com poesias, cantigas e brinquedos que encantaram gerações. Classificação: livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50. *Somente será aberta a segunda sessão após esgotar os ingressos da primeira sessão.

O espetáculo Sofrência Pouca é Bobagem marca a estreia do radialista e músico, Dário de Freitas nos palcos do stand-up comedy. No sábado (14/06), às 20h, Dário vai convidar o público para uma noite de muitas risadas, histórias inusitadas e observações hilárias sobre o cotidiano nos bastidores do rádio. Classificação: 14 anos. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 20 – no dia/inteira: R$ 40.

A dança também tem espaço garantido na agenda cultural da Fundação Aperam, no dia 28/06 (sábado), às 20h. O Studio Fernanda Cabral apresenta o espetáculo Ritmos do Ventre, que une a energia contagiante de músicas orientais, além dos mais diversos gêneros da música ocidental como pop, rock, MPB e muito mais. Classificação: 14 anos. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 20 – no dia/inteira: R$ 40.

CINEMA

O Teatro da Fundação Aperam se transforma em sala de cinema. O Cine Cultura 60+ exibe o filme do golpista Roy Courtnay, que não resiste a aplicar seu golpe mais uma vez quando conhece a recém-viúva Betty McLeish. Será na quarta (25/06), às 15h. Classificação: 16 anos. Ingressos: gratuitos.

Na quinta (26/06), às 20h, o músico Vaninho Vieira apresenta o seu documentário A Vida em Versos e Canções. O filme apresenta a trajetória do artista desde a sua saída da cidade de Rio Vermelho, na região do Vale do Jequitinhonha, além de depoimentos de grandes artistas, entre eles Paulinho Pedra Azul, Maurício Tizumba e Murilo Antunes. Esse projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Estado de Minas Gerais. Classificação: Livre. Ingressos: gratuitos.

O Cine Cultura apresenta ainda no dia 29/06 (domingo), o filme do homem-cão, que precisa aprender a aceitar sua nova identidade e impedir que o supervilão felino Petey cometa uma série de crimes. Ingressos: gratuitos.

SALVE A DATA

O Arraiá DAjuda já tem data: dia 26 de julho, no Bosque da Fundação Aperam Acesita. Com muita comida típica boa, brincadeiras e da tradicional quadrilha, além de shows com Hyuri Luna e Luíla, a tradicional festa caipira é uma realização da Aperam South America, da Fundação Aperam Acesita e instituições parceiras e voluntárias. Toda a renda é destinada a organizações sociais de Timóteo. Ingressos: R$ 10. Crianças até 10 anos não pagam.

Acompanhe a Fundação Aperam nas redes sociais Instagram e Facebook @fundacaaperam.