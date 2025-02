Famílias que buscam fortalecimento espiritual e restauração de laços afetivos terão a oportunidade de participar do “Congresso com Moisés Rocha: Famílias Curadas”. O evento, organizado pela Comunidade Católica Deus Existe, será realizado no Centro de Evangelização Padre Efraim Solano Rocha, em Santana do Paraíso, no dia 10 de maio, a partir das 8h.

Moisés Rocha, fundador da Comunidade Filhos de João Batista, é conhecido por sua atuação em pregação sobre restauração familiar e libertação espiritual. Durante o congresso, ele conduzirá palestras e momentos de oração, proporcionando reflexões e experiências de fé para os participantes.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.e-inscricao.com/deusexiste/cfc2025. O primeiro lote tem o valor promocional de R$ 25,00, incluindo almoço. As vagas são limitadas.

Para mais informações, os interessados podem seguir a @comunidadedeusexiste no Instagram ou entrar em contato pelo WhatsApp (31) 97185-6212.

TRANSFORMAÇÃO ESPIRITUAL

Elton Pimentel, fundador da Comunidade Católica Deus Existe, reforça a importância do evento para as famílias. “Temos testemunhado inúmeras histórias de transformação através da oração e do poder do Espírito Santo. É um dia para abrir o coração e permitir que Deus cure nossas feridas familiares”, explica.

Além das pregações inspiradoras de Moisés Rocha, o congresso contará com Santa Missa, momentos de adoração, louvor e outras pregações que vão proporcionar uma verdadeira experiência de renovação espiritual. Será uma experiência edificante para quem busca restauração e fortalecimento da fé dentro do próprio lar.

DEUS EXISTE

Fundada há 25 anos, a Comunidade Católica Deus Existe está localizada na Região do Vale do Aço, Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano, mais precisamente nas cidades de Ipatinga/MG, onde se encontra a Casa de Missão Mãe da Divina Providência, e em Santana do Paraíso/MG, onde está situado o Centro de Evangelização. A Comunidade também possui uma escola de ensino infantil e fundamental, o Colégio Mater Ecclesiae.