O interior de Minas Gerais acaba de ganhar novos contornos no mapa da arte urbana nacional. Em sua quarta edição, o Museu de Arte de Rua (MAR – VR) desembarca na cidade de Ipatinga, levando na bagagem uma proposta inovadora: transformar as ruas em salas de exposição a céu aberto, democratizando o acesso as artes urbanas.

Mais do que uma exposição, o MAR – VR é um movimento de preservação da cultura, reconhecendo o poder da arte urbana como ferramenta de transformação e pertencimento dos municípios mineiros.

A iniciativa, que vem circulando por diversas cidades mineiras, cataloga as obras de arte de rua espalhadas pelos muros e vielas, construindo um ambiente virtual acessível a todos, com fotos e vídeos em 360° das artes urbanas de Minas Gerais.

Desde a sua primeira edição a curadoria do projeto vem realizando um mapeamento minucioso dos artistas e suas expressões visuais espalhadas pelo interior mineiro.

Segundo Thiago Valadares curador do projeto, a democratização da arte, o reconhecimento dos artistas locais e o uso da tecnologia como ferramenta de inclusão cultural são os principais pilares dessa iniciativa.

Thiago também explica que a utilização gratuita dos óculos de Realidade Virtual dentro das exposições do MAR – VR permite que o público vivencie uma experiência imersiva, com a sensação real de estar diante das obras de arte urbanas. Além disso todas as obras catalogadas são acompanhadas de uma apresentação virtual direcionadas pelos seus próprios criadores.

A circulação da exposição chega às ruas das cidades participantes por meio de estruturas itinerantes, promovendo o acesso gratuito da população ao conteúdo do museu em realidade virtual.

Um dos pontos altos do projeto é a sua inserção no ambiente escolar, onde a curadoria tem promovido ações pedagógicas em escolas públicas dos municípios contemplados.

Para a coordenadora do projeto Andréia Amorim, “tem sido muito gratificante ver o poder da tecnologia no fomento à cultura dentro das escolas. A reação dos estudantes ao vivenciar o MAR – VR é transformadora e nos motiva na continuidade da circulação do Museu pelo interior mineiro.”

A coordenadora também ressalta que a produção do projeto conta com uma equipe experiente, e com trajetória sólida na execução de projetos culturais em Minas Gerais, o que tem garantido o sucesso e o reconhecimento das edições do Museu.

Nomes bem conhecidos no setor cultural fazem parte desse projeto como Isabelly Amorim, Gustavo Samora, Marcos Porcheri, Beatriz Barbosa, Rayanne Oliveira e Alberto Nascimento.

A edição de Ipatinga já está em fase de catalogação das obras dos artistas locais e promete revelar ao público um novo olhar sobre a cidade e sua arte a partir de agosto de 2025. Todo conteúdo do MAR será disponibilizado com medidas de acessibilidade como forma de garantir a democratização do acesso à cultura. Em breve a organização disponibilizará as datas e locais de circulação da exposição pelo Vale do Aço.