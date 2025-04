No próximo dia 16 de abril (quarta-feira), às 19h30, o Teatro de Arena do Parque Ipanema, em Ipatinga, será palco do musical de Páscoa “Sua Missão”, promovido pelos corais adulto e infantil da Escola Municipal de Música Tenente Oswaldo Machado (TOM). A apresentação, que também contará com a participação da Orquestra e da Banda de Música da escola, promete emocionar o público com um repertório especial dedicado à celebração cristã da Páscoa.

Sob a direção musical do maestro Walter Mesquita, o espetáculo integra as comemorações pelo 61º aniversário de Ipatinga e faz parte da programação do “Minas Santa 2025” — iniciativa estadual, em sua terceira edição, que valoriza manifestações culturais e artísticas ligadas ao período pascal. A apresentação destaca o talento de alunos e professores da Escola TOM, oferecendo à comunidade uma oportunidade única de vivenciar a harmonia entre música, arte e espiritualidade.

O evento é aberto ao público e reforça o compromisso da Escola Municipal de Música em promover a cultura e a formação artística, unindo gerações por meio de uma mensagem de reflexão e renovação. “Não perca essa celebração, que combina tradição religiosa e o vigor da juventude musical de Ipatinga”, destaca o maestro Walter Mesquita.