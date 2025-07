Uma nova temporada de visitas guiadas à primeira estação ferroviária de Ipatinga está com vagas abertas, dentro da programação do projeto Pedra Mole Estação das Artes – Ano III. O calendário de atividades teve início em maio e vai até setembro deste ano. A agenda de julho ainda tem vagas para as sessões dos dias 5 e 12/7 (sábados), às 9h. Para participar das visitas em agosto, os agendamentos podem ser feitos para os dias 6 e 7 de agosto (quarta e quinta), 9h e 14h; e 09/08 (sábado), 9h.

O projeto é uma forma de valorizar e democratizar o acesso aos bens tombados de Ipatinga, além de promover educação patrimonial por meio das visitas guiadas com a intervenção cênica Retrato de Trem. Durante a caminhada de 650 metros até as ruínas, são narradas as vivências de um povo em torno da construção da Estação Ferroviária de Pedra Mole. O encontro dos que chegam no trem com os que já habitavam essa região cuidando da terra, culminou em amores, negócios, grandes amizades e, sobretudo, em memórias.

Bruna Barbosa Tavares, professora de Geografia do Colégio Católica Padre de Man, levou uma turma de alunos do 1º ano do Ensino Médio para uma visita à Estação Pedra Mole, nesta quinta-feira (26/06). As visitas aos patrimônios do Vale do Aço estão entre as atividades interdisciplinares da unidade de ensino.

“A atmosfera da Pedra Mole nos fez reviver uma história que por muito tempo foi apagada. Contava-se uma história sobre o povo que chegou com a fundação das indústrias do Vale do Aço. Mas nossa história começou muito antes, e essa intervenção da visita guiada resgata a memória das pessoas que já moravam aqui, e dos povos originários, que muitos não conhecem. Para mim, foi também uma oportunidade de lembrar da história da minha família, que veio do Espírito Santo, logo que a linha férrea foi construída, para o Vale do Aço”, revelou a professora.

Para Sofia Miranda, aluna do 1º ano Ensino Médio do Colégio Católica Padre de Man, a visita surpreendeu pela experiência que une o contato com a natureza, história e arte. “Quando cheguei aqui achei tudo bonito, cercado por muito verde, uma vegetação que impressiona. A forma como a história foi contada me emocionou muito. Me senti muito acolhida pela mata, pelo teatro e toda essa estrutura da estação”, expressou.

O passeio é aberto ao público, mediante agendamento prévio. Escolas, associações e pequenos grupos podem agendar para participar das visitas guiadas pelo whatsapp (31) 99718-2239. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da Usiminas, realizado pelo Grupo Teatral Boca de Cena, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Serviço:

Projeto Pedra Mole Estação das Artes Ano III

Visitas Guiadas:

Julho – 5 e 12/07 (sábados), às 9h.

Agosto – 6 e 07/08 (quarta e quinta), às 9h e às 14h; 9/8 (sábado), às 9h.

Local: Ruínas da Estação Pedra Mole (Avenida Itália, bairro Cariru – Ipatinga)

Agendamento prévio pelo WhatsApp (31) 99718-2239, de segunda a sexta, das 08h às 18h