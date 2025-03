Moradores de Timóteo e região terão a oportunidade de aprender técnicas artesanais gratuitamente na Semana de Oficinas e Arte na Praça, evento que será realizado de 6 a 12 de março, na Praça do Coreto, em Timóteo. Com uma programação diversificada, o projeto oferecerá oficinas de macramê, bordado, crochê, caixa MDF e reaproveitamento de materiais, entre outras atividades. As aulas ocorrerão das 13h30 às 16h30, com material incluso, e as vagas são limitadas.

A iniciativa busca incentivar a economia criativa e o fortalecimento do artesanato local, proporcionando aos participantes novas habilidades que podem ser transformadas em fonte de renda. O evento é coordenado por Marlene Salazar com parcerias de artesãs da região, que compartilharão seus conhecimentos com o público.

Ao longo da semana, os participantes terão acesso a seis oficinas, cada uma comandada por uma especialista na técnica.

A programação inclui seis oficinas, cada uma conduzida por uma especialista na técnica: Macramê, com Marlene Salazar (6/3); Colares de Retalhos Jeans, com Ludmila Brandão (7/3); Agulheiros com CD, com Cássia Albuquerque (8/3); Bordado Livre, com Rosane Vasconcelos (10/3); Corrente para Óculos (Crochê), com Deyse Nascimento (11/3); e Decoração de Caixas MDF, com Josina Marques (12/3). As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelos contatos Marlene Salazar (99852-5197) e Cássia (98614-3654).As oficinas terão duração de três horas, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente.

IMPACTO SOCIAL

Além do aprendizado técnico, o evento tem como objetivo fomentar a valorização do trabalho manual e fortalecer redes comunitárias. Para as organizadoras, o artesanato pode ser uma ferramenta de inclusão social e empoderamento econômico.

“A arte manual é uma forma de expressão e também de sustento para muitas famílias. Queremos que as pessoas descubram novas habilidades e, quem sabe, encontrem uma oportunidade de complementar sua renda”, afirma Marlene Salazar, uma das instrutoras e realizadora do projeto.

O evento também dialoga com práticas sustentáveis, com lixeiras ecológicas e recicláveis especialmente preparadas para o evento, confeccionadas pela Papel Vivo, além disso promoverá oficinas que utilizam materiais recicláveis, como jeans e CDs, transformando resíduos em peças criativas e utilitárias. “Nosso intuito é mostrar que é possível criar produtos bonitos e funcionais com o que já temos em casa, reduzindo o desperdício e incentivando a criatividade”, explica Cássia Albuquerque, coordenadora das oficinas e instrutora da oficina de Agulheiros com CD.

ECONOMIA CRIATIVA

A Semana de Oficina e Arte na Praça faz parte de um movimento crescente de valorização do artesanato e da economia criativa no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros atuam no setor de economia criativa, que engloba desde o artesanato até as artes visuais e a moda.

Para especialistas, ações como essa ajudam a fortalecer o setor e criar novas oportunidades de negócios. “Eventos comunitários voltados para o ensino de técnicas artesanais são fundamentais para a democratização do conhecimento e o desenvolvimento de novas cadeias produtivas”, avalia Maria Fernanda Oliveira, pesquisadora de economia criativa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

No dia 8 de março, de 17h às 22h, acontece na Praça do Coreto, a Feira de Artesanato em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com Obras da Assoartt, Oficinas Criativas e Literatura na Praça.

O projeto também reforça o papel da cultura como elemento de transformação social, estimulando o contato entre diferentes gerações e o compartilhamento de saberes tradicionais. “O artesanato é uma herança cultural que precisa ser preservada. Essas oficinas permitem que conhecimentos passados de geração em geração continuem vivos e acessíveis para todos”, destaca Rosane Vasconcelos, bordadeira e uma das instrutoras do evento.

Serviço

Oficinas: de 6 a 12 de março, de 13h30 às 16h30, na Praça do Coreto, Acesita – Timóteo. Inscrições com Marlene Salazar (99852-5197) | Cássia Albuquerque (98614-3654).

Feira de Artesanato: – 8 de março, de 17h às 20h, na Praça do Coreto, Acesita – Timóteo.