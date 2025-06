O Espaço Cultural Casa Laboratório – Ponto de Cultura abriu inscrições para o Programa Livre de Formação de Artistas (PLIFA), projeto que oferece 50 vagas gratuitas para estudantes da rede pública de ensino do Vale do Aço com interesse em atuação. Com duração de sete meses, o curso reúne oficinas práticas e teóricas conduzidas por profissionais experientes da área cênica, além de culminar na montagem de um espetáculo teatral.

O programa é voltado a crianças, adolescentes e adultos que desejam iniciar ou aprofundar seus estudos em atuação. Dividido em dois módulos, o PLIFA contempla desde iniciantes até participantes com experiência prévia. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira e envolvem práticas de criação, construção de personagens, improvisação e preparação vocal e corporal.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de junho, pelo link disponível no Instagram @casalaboratoriomg ou via WhatsApp: (31) 98662-3522.

Criado com o objetivo de democratizar o acesso à formação artística e revelar novos talentos, o programa já impulsionou a carreira de nomes como Arlyane Carvalho, que atua em produções do SBT, e Isabelly Carvalho, presente no elenco de novelas da Rede Globo. Outros ex-alunos também seguiram carreira em produções para o cinema e teatro nacional.

Em 2025, o Casa Laboratório completa 16 anos de atuação ininterrupta na formação de artistas e promoção de atividades culturais com foco no fortalecimento comunitário e no acesso às artes. O espaço defende a importância das escolas de arte como centros de criação, reflexão e fortalecimento das expressões culturais dos territórios em que atuam.

O PLIFA integra o projeto “Espaço Cultural Casa Laboratório – Manutenção e Programação Artística 2024”, patrocinado pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com apoio do Instituto Usiminas.

SAIBA MAIS SOBRE OS MÓDULOS OFERECIDOS:

Módulo 1 – Iniciação aos Estudos em Atuação: para crianças, adolescentes e adultos iniciantes.

Módulo 2 – Estudos Avançados em Atuação: destinado a adultos com experiência prévia em artes cênicas.

As bolsas integrais são voltadas a estudantes da rede pública, com idades entre 7 e 16 anos.