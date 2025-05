As visitas guiadas à primeira estação ferroviária de Ipatinga serão retomadas, neste mês, com uma programação do projeto Pedra Mole Estação das Artes – Ano III. O calendário de atividades tem início no dia 20 de maio e vai até setembro deste ano. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da Usiminas, realizado pelo Grupo Teatral Boca de Cena, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

O projeto é uma forma de valorizar e democratizar o acesso aos bens tombados de Ipatinga, além de promover educação patrimonial por meio das visitas guiadas com a intervenção cênica Retrato de Trem. Durante a caminhada de 650 metros até as ruínas, são narradas as vivências de um povo em torno da construção da Estação Ferroviária de Pedra Mole. O encontro dos que chegavam no trem com os que já habitavam essa região cuidando da terra, culminou em amores, negócios, grandes amizades e, sobretudo, em memórias.

Em maio, as visitas serão nos dias 20, 21 e 22; em junho, nos dias 24, 25 e 26, com sessões às 9h e às 14h. O passeio é aberto ao público, mediante agendamento prévio. Escolas, associações e pequenos grupos podem agendar para participar das visitas guiadas pelo WhatsApp 99718-2239.

“Temos muito orgulho de contar a história da Estação Pedra Mole, porque estamos resgatando parte da nossa história também, de onde nossa região começou. Convidamos toda comunidade para prestigiar a apresentação cênica, que tem como cenário um lugar belíssimo, que também é Patrimônio Histórico e Cultural de Ipatinga”, frisa o diretor artístico do Grupo Boca de Cena, Claudinei de Souza.

A Pedra Mole foi reaberta para visitação da comunidade em fevereiro deste ano, após passar por reparos. Segundo a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, o projeto Estação das Artes vai reforçar a importância deste bem como patrimônio e ponto turístico da cidade. “O apoio à continuidade do projeto é mais uma forma de contribuirmos para expandir o acesso ao espaço e fortalecer a sensação de pertencimento por parte da comunidade e dos estudantes”, comenta.

Serviço:

Projeto Pedra Mole Estação das Artes Ano III

Visitas Guiadas: 20, 21 e 22 de maio | 24, 25 e 26 de junho

Horários: 9h e 14h

Local: Ruínas da Estação Pedra Mole (Avenida Itália, bairro Cariru – Ipatinga)

Agendamento prévio pelo WhatsApp 99718-2239, de segunda a sexta, das 08h às 18h.