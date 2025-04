A música tem o poder de emocionar, inspirar e conectar pessoas. Para José Antônio Júnior, técnico de enfermagem e músico de Coroaci, essa arte tem sido um caminho de realização pessoal. “Eu escolhi a música pois ela tem o poder de tocar as pessoas, inspirar e criar conexões. Música é a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma e, com incentivo do Mais Música, estou cada vez mais feliz e realizado como músico”, afirma José Antônio, um dos mais de mil beneficiados pelo programa.

Criado em 2018 pela Criativo Produções em parceria com o Ministério da Cultura, o Mais Música – Programa de Incentivo à Música Instrumental tem levado o ensino gratuito da prática e teoria musical a diversas cidades do leste de Minas Gerais. O projeto proporciona acesso a um universo de possibilidades para crianças, jovens e adultos, promovendo inclusão cultural e social.

A iniciativa conta com o patrocínio da Cenibra, empresa que investe na cultura e educação através da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Com esse apoio, o programa tem sido uma ferramenta de transformação, promovendo o desenvolvimento artístico e valorizando as tradições musicais nas comunidades atendidas.

Atualmente, o programa está presente nas cidades de Açucena, Materlândia, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santa Bárbara, Coroaci, Naque, Córrego Novo e Ferros, ampliando oportunidades para os moradores e fortalecendo a identidade cultural da região.

Ao incentivar o aprendizado musical, a Cenibra reafirma seu compromisso com a responsabilidade social, proporcionando acesso à arte e contribuindo para o crescimento das comunidades. Para muitos participantes, o Mais Música representa mais que um projeto: é um caminho para a realização de sonhos e a construção de um futuro mais enriquecedor.

José Antônio participou da tradicional Banda de Música de Coroaci e aperfeiçoou sua musicalidade no Mais Música, auxiliando como professor o maestro João Carlos nas aulas e apresentações do Programa. Tocando sax alto e sax tenor, José inspirou a filha de nove anos, Maria Cecília, e ela aprendeu a tocar trompete nas aulas do Mais Música, apresentando-se com o pai em momentos em família e em eventos na comunidade.

“Como professor musical, participar do Programa é uma experiência profundamente gratificante e inspiradora. Me sinto parte de algo maior pois vejo na prática o impacto que a música tem no desenvolvimento dos alunos. Eles ganham mais confiança, disciplina e respeito e traz paz e amor para a cidade. As pessoas ficam felizes ao verem as iniciativas que beneficiam a comunidade”, disse José Antônio.

Além do trompete e do saxofone, os alunos aprendem a tocar instrumentos como clarinete, trombone, flauta doce, flauta transversal, bombardino e a percussão.Os professores do Programa são musicistas e maestros de renome na região, que se destacam pela experiência e sucesso na cena musical local.

Para o diretor Executivo do Instituto Cenibra, Edson Valgas de Paiva, “apoiar iniciativas como esta é essencial para manter viva a rica tradição musical que faz parte da identidade de nossa região. A música tem o poder de unir as pessoas, contar histórias e preservar memórias. Ao apoiar este projeto, estamos investindo no futuro cultural, garantindo que as novas gerações tenham acesso e possam se inspirar nas melodias e harmonias que tanto nos orgulham. O apoio da Cenibra e do Instituto Cenibra demonstra um compromisso genuíno com o desenvolvimento cultural e social das comunidades. Por meio do projeto, estamos fortalecendo os laços comunitários e incentivando a participação ativa de todos os cidadãos na preservação de nossa herança cultural”.

RESGATE CULTURAL

O Programa resgata a cultura musical das cidades com a formação e manutenção das Corporações Musicais e Bandas de Música, tradicionais nas comunidades. Os alunos formados no Mais Música passam a compor essas formações e se apresentarem em eventos, dentro e fora das comunidades. Ao se apresentarem, mostram ao público o resultado das aulas e geram oportunidades de novos trabalhos dentro da área musical, gerando renda e crescimento profissional, beneficiando a todos.

Para o idealizador do projeto e gestor cultural da Criativo Produções, Bruno Minafra, “levar formação musical gratuita, com cursos de qualidade e acesso à instrumentos faz parte dos valores da Criativo, que trabalha para contribuir com a valorização das culturas locais. Cada cidade que passamos, cada espaço que ocupamos, cada aluno que aprende, cada Banda de Música que se aprimora ou ressurge faz do nosso objetivo um sucesso. Promovemos intercâmbio entre músicos, incitamos o social com oportunidades de apresentação, valorizamos o profissional músico, estimulamos o raciocínio lógico e cognitivo e ainda temos muito a fazer pelas nossas comunidades. Só temos a agradecer pelas parcerias com a prefeituras municipais, Cenibra e a todas as comunidades que nos receberam de braços abertos para tocar no coração deles”, finalizou.

ENCONTRO DE BANDAS

A formatura das turmas é realizada durante o Encontro de Bandas de Música, evento que encerra os períodos de aula e recebe como convidadas corporações musicais tradicionais de diversas cidades mineiras. Gratuito e acessível em Libras, o Encontro de Bandas reúne familiares dos alunos, amigos, autoridades, patrocinadores e comunidade para apresentações de músicas instrumentais interpretadas pelos formandos e seus convidados.