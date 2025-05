A mineira Raquel Coutto, mentora e estrategista comportamental reconhecida nacional e internacionalmente, lança oficialmente seu novo livro, Efeito 1%, que chega às livrarias de Minas Gerais após uma bem-sucedida estreia em São Paulo, pela Editora Gente Autoridade.

Em uma sociedade acelerada e marcada pela cultura do imediatismo, muitas pessoas se veem presas em ciclos de frustração, procrastinação e tentativas de mudança que não se sustentam. É nesse cenário que Raquel apresenta uma abordagem inovadora: o poder das microações consistentes. “Precisamos abandonar a ideia de que grandes mudanças vêm de grandes gestos. A verdadeira transformação está nas pequenas atitudes diárias, feitas com constância”, afirma.

A obra propõe uma metodologia prática baseada em seis passos essenciais, mostrando como avanços aparentemente pequenos, mas repetidos com disciplina, podem desencadear um efeito composto capaz de provocar mudanças profundas na vida pessoal e profissional.

“Este livro é um convite para que cada pessoa redescubra o valor do passo inicial. Não importa o tamanho da ação, o que importa é começar. O efeito 1% tem o poder de transformar qualquer realidade”, reforça a autora.

Com uma linguagem acessível, inspiradora e embasada em sua experiência com líderes e profissionais ao redor do mundo, Raquel oferece ferramentas eficazes para implementar mudanças sustentáveis e duradouras, promovendo uma jornada real de autodesenvolvimento.

SOBRE A AUTORA

Raquel Coutto é mentora, palestrante internacional e especialista em performance sustentável. Criadora do método Efeito 1%, ela ajuda líderes, empreendedores e empresas a alcançarem resultados consistentes por meio da construção de hábitos estratégicos.

Com formações em psicologia organizacional, coaching e liderança, além de ter estudado com nomes como Tony Robbins e Dr. Michael Hall, Raquel já palestrou em países como Noruega, Finlândia e Ilhas Maurício. Administradora, advogada e mestre em coaching, ela alia conhecimento técnico e experiência de campo para desbloquear o potencial humano e corporativo.

Seu trabalho comprova que a transformação começa com pequenas atitudes. Com apenas 1% de ação consistente, é possível sair da estagnação e construir uma trajetória de sucesso real e duradouro.