Entre os dias 13 e 15 de junho de 2025, o Grupo Espírita A Caminho da Luz, localizado no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, sediará uma série de atividades com a participação do expositor e estudioso espírita Álvaro Mordechai. O evento, promovido pela Aliança Municipal Espírita (AME) e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho (NEPE Caminho da Luz), reunirá interessados na Doutrina Espírita e no estudo do Evangelho.

A programação tem início na sexta-feira (13), às 19h, com uma roda de conversa voltada ao debate de temas espirituais e reflexões sobre o cotidiano à luz do Espiritismo. No sábado (14), das 9h às 11h30, será realizado um seminário com foco em “Mediunidade e Evangelho”, para o qual é necessária inscrição prévia nas casas espíritas da cidade. Já no domingo (15), às 9h, Mordechai conduzirá uma palestra pública com o tema “O Mordomo Infiel”, inspirada em passagens bíblicas e sua interpretação espiritual.

ESTUDIOSO COM RAÍZES NA TRADIÇÃO JUDAICA

Álvaro Mordechai é conhecido nacionalmente por seu trabalho de integração entre a sabedoria judaica e os princípios da Doutrina Espírita. Judeu praticante, fluente em hebraico e profundo conhecedor do Antigo Testamento, ele se destaca pela abordagem que conecta elementos do Evangelho à visão espírita, promovendo interpretações enriquecedoras e acessíveis ao público.

A proposta do ciclo de eventos é oferecer momentos de aprendizado e aprofundamento espiritual, promovendo o estudo da fé raciocinada como instrumento de transformação interior.

Serviço:

Roda de Conversa: sexta-feira, 13 de junho, às 19h

Seminário “Mediunidade e Evangelho”: sábado, 14 de junho, das 9h às 11h30 (inscrições nas casas espíritas)

Palestra Pública “O Mordomo Infiel”: domingo, 15 de junho, às 9h

Local: Grupo Espírita A Caminho da Luz – Rua Lourenço da Veiga, 96, Bairro Bom Retiro, Ipatinga (MG)

Informações e inscrições:

Conceição – (31) 99738-4824

Cristina – (31) 98713-2473