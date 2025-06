Tributo aos Beatles, peça de teatro e espetáculo de dança com projeção nacional. Essas são só algumas das atrações em cartaz nos espaços culturais Usiminas em junho. Mês em que públicos de todas as idades poderão consumir entretenimento, cultura e arte no Vale do Aço.

Neste sábado (14), a banda Hey Jude vai conduzir o público para uma noite de muita nostalgia. No show, o grupo resgata figurino e a sonoridade original que consagraram as carreiras de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. O espetáculo promete honrar o legado e a energia do quarteto de Liverpool.

Já no sábado, dia 21 de junho, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe Isabel Teixeira no monólogo “Jandira: em busca do bonde perdido”. Com direção de Marcos Caruso, a atriz, que teve participações em novelas como “Pantanal” e “Amor de Mãe”, protagoniza uma emocionante história de autoconhecimento e provações sobre a vida. A peça abre a temporada 2025 da Série Teatro no Instituto Usiminas, com ingressos a partir de R$ 15.

Passados não concluídos é o tema de “Pretérito Imperfeito”, da Cia. de Dança Mimulus, que vem de Belo Horizonte para uma apresentação única em Ipatinga. O evento acontece no dia 28 e faz parte da Série Dança no Instituto Usiminas.

Os ingressos já estão à venda com preços populares, a partir de R$15. As apresentações de teatro e dança são realizações do Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e no site sympla.com.br/institutousiminas, onde você encontra a programação completa do mês.

VISITE OS ESPAÇOS

Ao longo do mês a comunidade pode utilizar serviços e fazer passeios nos espaços culturais. O Centro de Memória Usiminas está aberto de quarta a sábado, das 10h às 18h, na Rua Antares, 950, no bairro Castelo. A Biblioteca Central de Ideias funciona de terça a sábado, das 12h às 20h. As Ruínas da Estação de Pedra Mole estão abertas para visitação às quintas e sextas, das 10h às 15h, aos sábados de 9h às 16h, e domingos das 10h às 13h.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: 31 3824.3849.